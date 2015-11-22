Страшна аварія в Одесі: опублікували шокуючі кадри з камер спостереження. ВІДЕО





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У мережі з'явилися відеозаписи з камер спостереження, які зафіксували момент смертельної аварії в Одесі. Відео опублікувало місцеве видання "Думська".



Зазначимо, на одному з відео зафіксовано момент наїзду на людей на зупинці громадського транспорту. Увага, на записі присутні шокуючі кадри.











Нагадаємо, ДТП в Одесі сталася ввечері 8 вересня на Фонтанській дорозі. За даними поліції, водій автомобіля "БМВ" на великій швидкості проїхав на червоне світло і врізався у "Шкоду". Обидва автомобіля від зіткнення відкинуло в різні боки. "БМВ "вилетів через трамвайні рейки, зачепивши людей на зупинці. У результаті аварії на місці загинули дві особи. Крім того, чотири людини були травмовані, серед яких і 31-річна пасажирка автомобіля BMW.



Пізніше стало відомо, що винуватцем ДТП є місцевий житель Олег Семиренко, відомий участю у незаконних вуличних гонках. У прокуратурі зазначили, що для нього обвинувачення попросить утримання під вартою без альтернативи застави. На даний момент водій перебуває в ізоляторі тимчасового утримання, де буде чекати на суд.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На відео зафіксовано момент наїзду на людей на трамвайній зупинці в Одесі Про це пише РБК-Україна У мережі з'явилися відеозаписи з камер спостереження, які зафіксували момент смертельної аварії в Одесі. Відео опублікувало місцеве видання "Думська".Зазначимо, на одному з відео зафіксовано момент наїзду на людей на зупинці громадського транспорту. Увага, на записі присутні шокуючі кадри.Нагадаємо, ДТП в Одесі сталася ввечері 8 вересня на Фонтанській дорозі. За даними поліції, водій автомобіля "БМВ" на великій швидкості проїхав на червоне світло і врізався у "Шкоду". Обидва автомобіля від зіткнення відкинуло в різні боки. "БМВ "вилетів через трамвайні рейки, зачепивши людей на зупинці. У результаті аварії на місці загинули дві особи. Крім того, чотири людини були травмовані, серед яких і 31-річна пасажирка автомобіля BMW.Пізніше стало відомо, що винуватцем ДТП є місцевий житель Олег Семиренко, відомий участю у незаконних вуличних гонках. У прокуратурі зазначили, що для нього обвинувачення попросить утримання під вартою без альтернативи застави. На даний момент водій перебуває в ізоляторі тимчасового утримання, де буде чекати на суд.

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