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Страшна аварія в Одесі: опублікували шокуючі кадри з камер спостереження. ВІДЕО

На відео зафіксовано момент наїзду на людей на трамвайній зупинці в Одесі.

Про це пише РБК-Україна.

У мережі з'явилися відеозаписи з камер спостереження, які зафіксували момент смертельної аварії в Одесі. Відео опублікувало місцеве видання "Думська".

Зазначимо, на одному з відео зафіксовано момент наїзду на людей на зупинці громадського транспорту. Увага, на записі присутні шокуючі кадри.





Нагадаємо, ДТП в Одесі сталася ввечері 8 вересня на Фонтанській дорозі. За даними поліції, водій автомобіля "БМВ" на великій швидкості проїхав на червоне світло і врізався у "Шкоду". Обидва автомобіля від зіткнення відкинуло в різні боки. "БМВ "вилетів через трамвайні рейки, зачепивши людей на зупинці. У результаті аварії на місці загинули дві особи. Крім того, чотири людини були травмовані, серед яких і 31-річна пасажирка автомобіля BMW.

Пізніше стало відомо, що винуватцем ДТП є місцевий житель Олег Семиренко, відомий участю у незаконних вуличних гонках. У прокуратурі зазначили, що для нього обвинувачення попросить утримання під вартою без альтернативи застави. На даний момент водій перебуває в ізоляторі тимчасового утримання, де буде чекати на суд.

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Теги: аварія, Одеса, ДТП
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