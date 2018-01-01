У Луцьку на місці чагарників облаштували новий стадіон





Відкривали стадіон у неділю, 9 вересня, - пише



За словами радника Луцького міського голови Ігоря Поліщука, раніше на цій території був смітник та росли чагарники. Однак, зараз її почистили і облаштували там стадіон, аби діти та дорослі могли займатися спортом.



«Вересневе змінюється, розвивається, як і, власне, весь Луцьк. Тут є прекрасні умови для облаштування футбольного поля і не можна було залишати смітник. До мене звернувся депутат Луцької міської ради Борис Смаль з пропозицією зробити тут гарне футбольне поле. За невеликий період часу ми сьогодні відкрили на одній території два футбольних поля – одне більше одне менше.



Адже заняття спортом важливі у житті кожної людини: і підлітка і дорослого, і людей старшого віку, але надзвичайно потрібен спорт дітям, бо він формує характер, заставляє працювати на результат,бажання до перемоги, дисциплінує і робить людину кращою», - зауважив Ігор Поліщук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мікрорайоні Вересневе відбулося відкриття сучасного стадіону, який облаштували на місці стихійного сміттєзвалища.Відкривали стадіон у неділю, 9 вересня, - пише t1 За словами радника Луцького міського голови, раніше на цій території був смітник та росли чагарники. Однак, зараз її почистили і облаштували там стадіон, аби діти та дорослі могли займатися спортом.«Вересневе змінюється, розвивається, як і, власне, весь Луцьк. Тут є прекрасні умови для облаштування футбольного поля і не можна було залишати смітник. До мене звернувся депутат Луцької міської ради Борис Смаль з пропозицією зробити тут гарне футбольне поле. За невеликий період часу ми сьогодні відкрили на одній території два футбольних поля – одне більше одне менше.Адже заняття спортом важливі у житті кожної людини: і підлітка і дорослого, і людей старшого віку, але надзвичайно потрібен спорт дітям, бо він формує характер, заставляє працювати на результат,бажання до перемоги, дисциплінує і робить людину кращою», - зауважив Ігор Поліщук.

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