У Луцьку на місці чагарників облаштували новий стадіон
Сьогодні, 17:44
У мікрорайоні Вересневе відбулося відкриття сучасного стадіону, який облаштували на місці стихійного сміттєзвалища.
Відкривали стадіон у неділю, 9 вересня, - пише t1.
За словами радника Луцького міського голови Ігоря Поліщука, раніше на цій території був смітник та росли чагарники. Однак, зараз її почистили і облаштували там стадіон, аби діти та дорослі могли займатися спортом.
«Вересневе змінюється, розвивається, як і, власне, весь Луцьк. Тут є прекрасні умови для облаштування футбольного поля і не можна було залишати смітник. До мене звернувся депутат Луцької міської ради Борис Смаль з пропозицією зробити тут гарне футбольне поле. За невеликий період часу ми сьогодні відкрили на одній території два футбольних поля – одне більше одне менше.
Адже заняття спортом важливі у житті кожної людини: і підлітка і дорослого, і людей старшого віку, але надзвичайно потрібен спорт дітям, бо він формує характер, заставляє працювати на результат,бажання до перемоги, дисциплінує і робить людину кращою», - зауважив Ігор Поліщук.
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Відкривали стадіон у неділю, 9 вересня, - пише t1.
За словами радника Луцького міського голови Ігоря Поліщука, раніше на цій території був смітник та росли чагарники. Однак, зараз її почистили і облаштували там стадіон, аби діти та дорослі могли займатися спортом.
«Вересневе змінюється, розвивається, як і, власне, весь Луцьк. Тут є прекрасні умови для облаштування футбольного поля і не можна було залишати смітник. До мене звернувся депутат Луцької міської ради Борис Смаль з пропозицією зробити тут гарне футбольне поле. За невеликий період часу ми сьогодні відкрили на одній території два футбольних поля – одне більше одне менше.
Адже заняття спортом важливі у житті кожної людини: і підлітка і дорослого, і людей старшого віку, але надзвичайно потрібен спорт дітям, бо він формує характер, заставляє працювати на результат,бажання до перемоги, дисциплінує і робить людину кращою», - зауважив Ігор Поліщук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Ну на рахунок смітєзвалища це якесь перебільшення. Те що за полем не слідкували декілька років - це так, однак, футбол декілька років назад бігали всі там, і ніякого смітєзвалища там ніколи небуло. Пора вже зробити баскетбольний майданчик, футбольних полів на районі вже 3, а баскетбольного майданчика, нормального, ніодного нема.
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