вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині повінчався голова громади. ФОТО

На Волині повінчався голова громади. ФОТО
Голова Любомльської об'єднаної територіальної громади Роман Ющук повінчався зі своєю обранцею.

Про це пише Район. Любомль.

Так,очільник єдиної громади на Волині, центром якої є місто районного значення, офіційно одружився кілька місяців тому.

Обвінчався ж посадовець із своєю коханою у п'ятницю, 7 вересня. Таїнство шлюбу відбулося у храмі Георгія Побідоносця.

На Волині повінчався голова громади. ФОТО
На Волині повінчався голова громади. ФОТО
На Волині повінчався голова громади. ФОТО
На Волині повінчався голова громади. ФОТО
На Волині повінчався голова громади. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шлюб, ОТГ, посадовець
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Танці під дощем та ангели на мурах: чим дивувала гостей «Ніч у Луцькому замку». ФОТО
«Вночі вибивають дамбу молотами»: розповіли, чому всихає озеро поблизу Луцька
Чим отруїлися на поминках у луцькому кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині повінчався голова громади. ФОТО
Сьогодні, 21:49
Порошенко призначив чотирьох суддів на Волині
Сьогодні, 21:46
Легендарний львівський театр виступить у Луцьку
Сьогодні, 20:34
Осінь у луцькому парку. ФОТО
Сьогодні, 19:52
Злодій отримав «умовне» за те, що обікрав бібліотеку у селищі Луцького району
Сьогодні, 18:30
Схожі новини
Відома луцька режисерка вийшла заміж Відома луцька режисерка вийшла заміж
Сьогодні, 00:27
Села не хочуть об’єднуватися із волинським містом Села не хочуть об’єднуватися із волинським містом
08 вересень, 02:04
Громади Волині б’ють на сполох через «акцизні сюрпризи» Громади Волині б’ють на сполох через «акцизні сюрпризи»
25 серпень, 05:02
Оштрафували посадовця луцької мерії Оштрафували посадовця луцької мерії
10 серпень, 13:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Екс-чиновник опублікував до Дня Луцька вірш
08 вересень, 19:39
 1
На Волині повінчався голова громади. ФОТО
Сьогодні, 21:49
 0
Порошенко призначив чотирьох суддів на Волині
Сьогодні, 21:46
 0
Легендарний львівський театр виступить у Луцьку
Сьогодні, 20:34
 0
Осінь у луцькому парку. ФОТО
Сьогодні, 19:52
 0
Медіа
відео
1/8