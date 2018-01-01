На Волині повінчався голова громади. ФОТО
Сьогодні, 21:49
Голова Любомльської об'єднаної територіальної громади Роман Ющук повінчався зі своєю обранцею.
Про це пише Район. Любомль.
Так,очільник єдиної громади на Волині, центром якої є місто районного значення, офіційно одружився кілька місяців тому.
Обвінчався ж посадовець із своєю коханою у п'ятницю, 7 вересня. Таїнство шлюбу відбулося у храмі Георгія Побідоносця.
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Про це пише Район. Любомль.
Так,очільник єдиної громади на Волині, центром якої є місто районного значення, офіційно одружився кілька місяців тому.
Обвінчався ж посадовець із своєю коханою у п'ятницю, 7 вересня. Таїнство шлюбу відбулося у храмі Георгія Побідоносця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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