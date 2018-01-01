На Волині повінчався голова громади. ФОТО

Роман Ющук повінчався зі своєю обранцею.



Про це пише



Так,очільник єдиної громади на Волині, центром якої є місто районного значення, офіційно одружився кілька місяців тому.



Обвінчався ж посадовець із своєю коханою у п'ятницю, 7 вересня. Таїнство шлюбу відбулося у храмі Георгія Побідоносця.





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