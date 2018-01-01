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10 вересня на Волині: гортаючи календар

10 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження у екс-депутата Волинської обласної ради Віктора Коротуна (на фото).

Іменинниками 10 вересня є: Ганна, Веніамін, Захарій, Мусій.

Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.

10 вересня 1890 року була введена в експлуатацію залізниця «Ківерці-Луцьк».

10 вересня 1994 року вийшов перший номер газети «Аверс-прес».

Цього дня у 2008 році помер український письменник, перекладач, науковець, кандидат філологічних наук Юрій Покальчук, дитинство і юність якого пройшла у Луцьку.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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