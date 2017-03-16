Начальника волинського відділення поліції оштрафували на півтисячі гривень
Сьогодні, 22:29
Начальника Іваничівського відділення поліції Горохівського ВП ГУНП у Волинській області, підполковника Ігоря Дорохольського з Ковеля суд оштрафував на 595 гривень.
Про це йдеться у поставнові Ковельського міськрайнного суду, - пише Район. Іваничі.
Колишнього оперуповноваженого сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків Ковельського відділу внутрішніх справ, а нині начальника Іваничівскього ВП визнали винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого п. 6 ч. 1 ст. 212-2 КУпАП.
В ході проведення перевірки Службою безпеки України встановлено, що він не вжив достатніх заходів щодо здійснення контролю за забезпеченням стану охорони державної таємниці у ввіреній йому установі.
Серед іншого, обов’язки щодо забезпечення режиму секретності у відділенні з лютого 2018 року виконував співробітник, який не в повній мірі відповідав кваліфікаційним вимогам, що передбачені міжвідомчою інструкцією.
За виявленими фактами порушення вимог чинного законодавства у сфері охорони державної таємниці СБУ було ініційовали проведення службового розслідування. Результати підтвердили системні факти порушення порядку організації та забезпечення режиму секретності з боку посадових осіб відділу поліції.
В судове засідання Дорохольський не з’явився, клопотання про відкладення розгляду справи не надав, захисника на представництво в суді не залучав. Однак звернувся до суду з письмовим поясненням по суті справи та клопотанням про витребування з обласного управління поліції кількох документів. Дослідивши їх, суд прийшов до висновку, що в діях підполковника таки є склад правопорушення. Також наказом по ГУНП у Волинській області його було притягнуто до дисциплінарної відповідальності за неналежне виконання своїх обов’язків.
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Про це йдеться у поставнові Ковельського міськрайнного суду, - пише Район. Іваничі.
Колишнього оперуповноваженого сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків Ковельського відділу внутрішніх справ, а нині начальника Іваничівскього ВП визнали винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого п. 6 ч. 1 ст. 212-2 КУпАП.
В ході проведення перевірки Службою безпеки України встановлено, що він не вжив достатніх заходів щодо здійснення контролю за забезпеченням стану охорони державної таємниці у ввіреній йому установі.
Серед іншого, обов’язки щодо забезпечення режиму секретності у відділенні з лютого 2018 року виконував співробітник, який не в повній мірі відповідав кваліфікаційним вимогам, що передбачені міжвідомчою інструкцією.
За виявленими фактами порушення вимог чинного законодавства у сфері охорони державної таємниці СБУ було ініційовали проведення службового розслідування. Результати підтвердили системні факти порушення порядку організації та забезпечення режиму секретності з боку посадових осіб відділу поліції.
В судове засідання Дорохольський не з’явився, клопотання про відкладення розгляду справи не надав, захисника на представництво в суді не залучав. Однак звернувся до суду з письмовим поясненням по суті справи та клопотанням про витребування з обласного управління поліції кількох документів. Дослідивши їх, суд прийшов до висновку, що в діях підполковника таки є склад правопорушення. Також наказом по ГУНП у Волинській області його було притягнуто до дисциплінарної відповідальності за неналежне виконання своїх обов’язків.
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Коментарі 1
Сміх і сльози! Ви б бачили ці "таємні" документи! Пав жертвою боротьби за показники.
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