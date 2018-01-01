У Луцьку завтра не буде світла на 24 вулицях





Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ "Волиньобленерго", пишуть на сайті Луцькради.



09:00-20:00 - вул.Поштова, Ковельська, Качалова,Старицького,Симеренка,Стефаника,Чернишевського, Кічкарівська,Шкільна, Княжна,Затишна,Словянська;



09:00-17:00 - вул. Березова, 2-38, 1-15, вул. Щаслива, 3, 6, пров. Слави, вул. Поштова, 3-15, вул. Приміська, 3-13, 2-8, вул. Качалова, 24-30, 1-7, вул. Боголюбська, 48, 51, вул. Світла, 5, Вул. Трутовського, 8-60, вул. Лисека, 11-25, І-й, ІІ-й, ІІІ-й пров. Трутовського, пров. Донцова, вул. Гончарівка, 14-26, 11-27;



09:00-18:00- вул. Молоді 8, 10, 10а, вул. Бенделіані 1а, 3,5, вул. Д.Народів 1,1а.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок, 10 вересня, у Луцьку припинять енергопостачання за низкою адрес - відключення охопить 24 вулиці чи провулки.Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ "Волиньобленерго", пишуть на сайті Луцькради.09:00-20:00 - вул.Поштова, Ковельська, Качалова,Старицького,Симеренка,Стефаника,Чернишевського, Кічкарівська,Шкільна, Княжна,Затишна,Словянська;09:00-17:00 - вул. Березова, 2-38, 1-15, вул. Щаслива, 3, 6, пров. Слави, вул. Поштова, 3-15, вул. Приміська, 3-13, 2-8, вул. Качалова, 24-30, 1-7, вул. Боголюбська, 48, 51, вул. Світла, 5, Вул. Трутовського, 8-60, вул. Лисека, 11-25, І-й, ІІ-й, ІІІ-й пров. Трутовського, пров. Донцова, вул. Гончарівка, 14-26, 11-27;09:00-18:00- вул. Молоді 8, 10, 10а, вул. Бенделіані 1а, 3,5, вул. Д.Народів 1,1а.

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