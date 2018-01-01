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Священик із Волині вирушає на Схід до бійців 14-ої бригади

Священик із Волині вирушає на Схід до бійців 14-ої бригади
Штатний капелан 14-ї окремої механізованої бригади, замісник секретаря єпархіального управління протоієрей Ігор Бігун вирушає на передову.

Про це інформує Володимир-Волинська єпархія УПЦ КП.

8 вересня 2018 року, керуючий Володимир-Волинською єпархією Преосвященний єпископ Матфей благословив у дорогу Бігуна. Там священик буде займатись духовною опікою наших воїнів, які охороняють кордони України.

Капелан вирушить у дорогу разом із військовими.

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Теги: капелан, 14 ОМБР, священик
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