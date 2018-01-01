Священик із Волині вирушає на Схід до бійців 14-ої бригади
Сьогодні, 03:14
Штатний капелан 14-ї окремої механізованої бригади, замісник секретаря єпархіального управління протоієрей Ігор Бігун вирушає на передову.
Про це інформує Володимир-Волинська єпархія УПЦ КП.
8 вересня 2018 року, керуючий Володимир-Волинською єпархією Преосвященний єпископ Матфей благословив у дорогу Бігуна. Там священик буде займатись духовною опікою наших воїнів, які охороняють кордони України.
Капелан вирушить у дорогу разом із військовими.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Володимир-Волинська єпархія УПЦ КП.
8 вересня 2018 року, керуючий Володимир-Волинською єпархією Преосвященний єпископ Матфей благословив у дорогу Бігуна. Там священик буде займатись духовною опікою наших воїнів, які охороняють кордони України.
Капелан вирушить у дорогу разом із військовими.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Священик із Волині вирушає на Схід до бійців 14-ої бригади
Сьогодні, 03:14
Скандальний польський фільм «Волинь» показали у Чехії
Сьогодні, 02:11
Повідомили стан постраждалих у страшній аварії в Одесі
Сьогодні, 01:04
10 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку завтра не буде світла на 24 вулицях
09 вересень, 23:11