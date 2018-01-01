Священик із Волині вирушає на Схід до бійців 14-ої бригади

Ігор Бігун вирушає на передову.



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8 вересня 2018 року, керуючий Володимир-Волинською єпархією Преосвященний єпископ Матфей благословив у дорогу Бігуна. Там священик буде займатись духовною опікою наших воїнів, які охороняють кордони України.



Капелан вирушить у дорогу разом із військовими.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Штатний капелан 14-ї окремої механізованої бригади, замісник секретаря єпархіального управління протоієрейвирушає на передову.Про це інформує Володимир-Волинська єпархія УПЦ КП 8 вересня 2018 року, керуючий Володимир-Волинською єпархією Преосвященний єпископблагословив у дорогу Бігуна. Там священик буде займатись духовною опікою наших воїнів, які охороняють кордони України.Капелан вирушить у дорогу разом із військовими.

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