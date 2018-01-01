Повідомили стан постраждалих у страшній аварії в Одесі





Ще одна - в реанімації у важкому стані, - пише



За кілька секунд до аварії реєстратор однієї з машин зафільмував докази того, що BMW вилетів на перехрестя на червоне світло. Він рухався Фонтанською дорогою від центру міста. На відео з місця події видно, як замість гальмувати BMW намагається оминути Skoda, що вже виїхала на перехрестя. Але зіштовхується і від удару летить у бік тротуару - на людей.

Водій збив людей на трамвайній зупинці, пролетів 150 метрів і аж потім зупинився. Очевидці повідомляють, що від водія несло запахом алкоголя.



Двоє людей загинули на місці. Про ще одного потерпілого повідомили, що він помер у кареті швидкої допомоги. Проте згодом спростували. Мовляв, живий, але на межі життя та смерті. В історії хвороби замість прізвища – невідомий. При ньому не було ні телефону ані документів. У потерпілого - часткова ампутація передпліччя і тяжкий травматичний шок. Учора його прооперували.



"Сьогодні стан його стабільно важкий. За статистикою дуже високий відсоток летальності при отриманні таких пошкоджень. Це політравма", - зазначив головний лікар Одеської міської клінічної лікарні №1 Євген Григор’єв.



Іще троє потерпілих дістали легких травм. Вони пішли з лікарні того ж вечора. Хлопець двадцяти одного року - курсант із переломами обох ніг – на лікуванні у військовому шпиталі. Потрапив до лікарні й водій BMW.



"Винуватець ДТП був госпіталізований, був струс головного мозку, забої м'яких тканин, пошкодження волосистої частини голови... Вранці його забрали з лікувального закладу без загрози його здоров'ю", - заявив Григор’єв.



Забрали кермувальника BMW з лікарні правоохоронці. Він іще не заарештований, затриманий. Підозрюваний наразі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Завтра зранку одразу правоохоронці звернуться до суду з клопотанням про тримання під вартою без альтернативи застави.



Винуватець аварії, 27-річний місцевий житель Олег добре відомий в Одесі. Він любитель високих швидкостей і так званий дрифтер. Його BMW майже на всіх викладених фото та відео. На одному з них було фото спідометра: стрілка показує 280 кілометрів за годину. І хештеґ – обмежувач заважає. На інших світлинах номер автомобіля збігається із номером BMW, який спричинив ДТП. На одному з відео, яке знімали його друзі, Олег дрифтує на трасі серед білого дня серед інших авто.



Востаннє на свою сторінку в російській соцмережі він заходив за півгодини до смертельної ДТП. А вже сьогодні все з неї повидаляв. Наразі правоохоронці чекають результатів аналізу - чи був водій BMW п’яний.



Нагадаємо, аварія, у ході якої BMW влетів на зупинку, де стояли люди, на місці забрала два життя. Згодом опублікували шокуючі кадри із моментом зіткнення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стан одного із постраждалих в жахливій аварії в Одесі, якого раніше вже "поховали" в кареті швидкої, стабільно важкий.Ще одна - в реанімації у важкому стані, - пише ТСН.ua. За кілька секунд до аварії реєстратор однієї з машин зафільмував докази того, що BMW вилетів на перехрестя на червоне світло. Він рухався Фонтанською дорогою від центру міста. На відео з місця події видно, як замість гальмувати BMW намагається оминути Skoda, що вже виїхала на перехрестя. Але зіштовхується і від удару летить у бік тротуару - на людей.Водій збив людей на трамвайній зупинці, пролетів 150 метрів і аж потім зупинився. Очевидці повідомляють, що від водія несло запахом алкоголя.Двоє людей загинули на місці. Про ще одного потерпілого повідомили, що він помер у кареті швидкої допомоги. Проте згодом спростували. Мовляв, живий, але на межі життя та смерті. В історії хвороби замість прізвища – невідомий. При ньому не було ні телефону ані документів. У потерпілого - часткова ампутація передпліччя і тяжкий травматичний шок. Учора його прооперували."Сьогодні стан його стабільно важкий. За статистикою дуже високий відсоток летальності при отриманні таких пошкоджень. Це політравма", - зазначив головний лікар Одеської міської клінічної лікарні №1Іще троє потерпілих дістали легких травм. Вони пішли з лікарні того ж вечора. Хлопець двадцяти одного року - курсант із переломами обох ніг – на лікуванні у військовому шпиталі. Потрапив до лікарні й водій BMW."Винуватець ДТП був госпіталізований, був струс головного мозку, забої м'яких тканин, пошкодження волосистої частини голови... Вранці його забрали з лікувального закладу без загрози його здоров'ю", - заявив Григор’єв.Забрали кермувальника BMW з лікарні правоохоронці. Він іще не заарештований, затриманий. Підозрюваний наразі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Завтра зранку одразу правоохоронці звернуться до суду з клопотанням про тримання під вартою без альтернативи застави.Винуватець аварії, 27-річний місцевий житель Олег добре відомий в Одесі. Він любитель високих швидкостей і так званий дрифтер. Його BMW майже на всіх викладених фото та відео. На одному з них було фото спідометра: стрілка показує 280 кілометрів за годину. І хештеґ – обмежувач заважає. На інших світлинах номер автомобіля збігається із номером BMW, який спричинив ДТП. На одному з відео, яке знімали його друзі, Олег дрифтує на трасі серед білого дня серед інших авто.Востаннє на свою сторінку в російській соцмережі він заходив за півгодини до смертельної ДТП. А вже сьогодні все з неї повидаляв. Наразі правоохоронці чекають результатів аналізу - чи був водій BMW п’яний.Нагадаємо, аварія, у ході якої BMW влетів на зупинку, де стояли люди, на місці. Згодом опублікувалиіз моментом зіткнення.

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