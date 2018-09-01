Скандальний польський фільм «Волинь» показали у Чехії





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У жовтні 2016 року показ фільму "Волинь" у Києві був скасований на прохання МЗС України.



Проти трансляції фільму на Чеському телебаченні виступив посол України у Празі Євген Перебийніс, який назвав його сповненим "упередженості і спотворення історії".



"Деякі оманливі та неправдоподібні кадри фільму багатьма українцями сприймаються як образливі. Не маючи бажання втручатися в редакційну політику Чеського телебачення, я написав листа керівництву каналу з поясненням ситуації і проханням зважати на українців, які мешкають у Чехії" - сказав Перебийніс.



За його словами, у відповідь Чеське телебачення висловило сподівання на те, що голос українців зможуть бути більше представленими в ефірі каналу, однак скасовувати показ фільму відмовилося.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Скандальний польський фільм "Волинь", який раніше викликав негативну реакцію в Україні, прокрутили у вечірньому суботному ефірі чеського телебачення.Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на Aktualne.cz.У жовтні 2016 року показ фільму "Волинь" у Києві був скасований на прохання МЗС України.Проти трансляції фільму на Чеському телебаченні виступив посол України у Празі, який назвав його сповненим "упередженості і спотворення історії"."Деякі оманливі та неправдоподібні кадри фільму багатьма українцями сприймаються як образливі. Не маючи бажання втручатися в редакційну політику Чеського телебачення, я написав листа керівництву каналу з поясненням ситуації і проханням зважати на українців, які мешкають у Чехії" - сказав Перебийніс.За його словами, у відповідь Чеське телебачення висловило сподівання на те, що голос українців зможуть бути більше представленими в ефірі каналу, однак скасовувати показ фільму відмовилося.

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