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Скандальний польський фільм «Волинь» показали у Чехії

Скандальний польський фільм «Волинь» показали у Чехії
Скандальний польський фільм "Волинь", який раніше викликав негативну реакцію в Україні, прокрутили у вечірньому суботному ефірі чеського телебачення.

Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на Aktualne.cz.

У жовтні 2016 року показ фільму "Волинь" у Києві був скасований на прохання МЗС України.

Проти трансляції фільму на Чеському телебаченні виступив посол України у Празі Євген Перебийніс, який назвав його сповненим "упередженості і спотворення історії".

"Деякі оманливі та неправдоподібні кадри фільму багатьма українцями сприймаються як образливі. Не маючи бажання втручатися в редакційну політику Чеського телебачення, я написав листа керівництву каналу з поясненням ситуації і проханням зважати на українців, які мешкають у Чехії" - сказав Перебийніс.

За його словами, у відповідь Чеське телебачення висловило сподівання на те, що голос українців зможуть бути більше представленими в ефірі каналу, однак скасовувати показ фільму відмовилося.

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Теги: Волинь, кіно, скандал
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