Скандальний польський фільм «Волинь» показали у Чехії
Сьогодні, 02:11
Скандальний польський фільм "Волинь", який раніше викликав негативну реакцію в Україні, прокрутили у вечірньому суботному ефірі чеського телебачення.
Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на Aktualne.cz.
У жовтні 2016 року показ фільму "Волинь" у Києві був скасований на прохання МЗС України.
Проти трансляції фільму на Чеському телебаченні виступив посол України у Празі Євген Перебийніс, який назвав його сповненим "упередженості і спотворення історії".
"Деякі оманливі та неправдоподібні кадри фільму багатьма українцями сприймаються як образливі. Не маючи бажання втручатися в редакційну політику Чеського телебачення, я написав листа керівництву каналу з поясненням ситуації і проханням зважати на українців, які мешкають у Чехії" - сказав Перебийніс.
За його словами, у відповідь Чеське телебачення висловило сподівання на те, що голос українців зможуть бути більше представленими в ефірі каналу, однак скасовувати показ фільму відмовилося.
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Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на Aktualne.cz.
У жовтні 2016 року показ фільму "Волинь" у Києві був скасований на прохання МЗС України.
Проти трансляції фільму на Чеському телебаченні виступив посол України у Празі Євген Перебийніс, який назвав його сповненим "упередженості і спотворення історії".
"Деякі оманливі та неправдоподібні кадри фільму багатьма українцями сприймаються як образливі. Не маючи бажання втручатися в редакційну політику Чеського телебачення, я написав листа керівництву каналу з поясненням ситуації і проханням зважати на українців, які мешкають у Чехії" - сказав Перебийніс.
За його словами, у відповідь Чеське телебачення висловило сподівання на те, що голос українців зможуть бути більше представленими в ефірі каналу, однак скасовувати показ фільму відмовилося.
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