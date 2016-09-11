Море позитиву, блискучі результати та командна підтримка: «КроШу» взяв участь у «Luchesk Half Marathon». ФОТО

Дмитро Долинчук (зліва)

Команда з луцького заводу «Кромберг енд Шуберт» зайняла призові місця та показала вражаючі результати під час забігу у «Dmytruk Luchesk Half Marathon 2018».Змагання стартували у неділю, 9 вересня, та зібрали рекордну кількість учасників за трирічну історію існування півмарафону.Чи не найактивнішою командою цьогоріч були працівники луцького заводу «Кромберг енд Шуберт». Сюди вони приходили з друзями, колегами, приводили коханих та дітей, адже переконані – здоровий спосіб життя потрібно пропагувати як вдома, так і на роботі.До слова, минулого року «Кромберг» також був на марафоні, тоді 150 працівників вийшли на дистанцію та показали хороші результати. Вже цього року кількість учасників від «КроШу» зросла удвічі – на лінії старту вишикувалося аж 300 півмарафонців з символікою луцького заводу. А це – майже третина усіх учасників заходу.Хтось прийшов перевершити минулорічні показники, інші – аби вперше перевірити власні сили.Зокремаз підвідділу диспозиції розповідає, що на змагання прийшла вдруге і сподівається, що братиме участь і у наступних змаганнях:«Я біжу вже другий рік підряд і хочу собі довести, що я знову можу пробігти цю дистанцію. Минулого року бігла 10 кілометрів, цього року сподіваюся повторити. Цікаво отримати медаль та збирати собі таку міні-колекцію», – поділилася Анастасія.Окрім учасників, не менш активною на півмарафоні була і група підтримки «КроШу». Колеги, рідні та друзі зібралися разом, аби підтримати любителів бігу. З підбадьорюючими вигуками, усмішками та прапором підприємства вони зустрічали кожного учасника команди та бажали легкої дороги на наступному колі.Фахівець у соціальній роботірозповідає, що учасники півмарафону вже тривалий час готувалися до забігу, тому важливо аби вони відчували підтримку з боку рідних та колег.«Ми всі впевнені, що у них все вийде. Вони дуже багато тренувалися на стадіонах, бігали по вулицях і в парках. Тренувалися цілими колективами, аби показати кращий результат. Наші працівники задоволені участю, бо є дуже активними у спорті, у мандрівках, у заходах, які проводить «Кромберг» та які проводить місто. Крім того, наші співробітники бігають не тільки в Луцьку, вони їздили до Ковеля, до Рівного і показували й там хороші результати», – розповіла Наталя про досягнення колег.А ще жінка додає – участь у півмарафоні допомагає розпочати здоровий спосіб життя, адже минулого року, аби показати кращі результати окремі працівники відмовилися від паління.Хороша підготовка та підтримка вболівальників допомогли команді «КроШу» показати блискучі результати під час забігу. Так у дистанції «Шлях воїна» у 21 кілометр переможну сходинку зайнявз відділу логістики.Хлопець каже – раніше спортом займався професійно, зараз же перейшов на більш любительський рівень. Цьогорічним забігом хлопець задоволений, адже показав кращий результат, аніж минулого року. Тим паче на півмарафон хлопець прийшов відразу з нічної зміни.«Зважаючи на те, що я сюди прибіг відразу після нічної зміни, навіть не заходячи додому, то результат чудовий. Спеціально до забігу я не готувався, проте ще два роки тому займався бігом професійно», – поділився хлопець.Не переможний, проте не менш гідний результат показав із відділу ІТ. Каже, що до забігу готувався довго і очікував від себе більшої швидкості, проте своїм станом цілком задоволений:«Готувався до забігу все літо. До бажаного результату мені не вистачило півхвилини, проте забігом задоволений і своїм станом після забігу також. 21 кілометр я пробіг за 1 годину 30 хвилин та 31 секунду».Не гірші результати показали учасники дистанції «Міцний горішок» у 10 кілометрів.розповідає, що працює на заводі вже шість років і радий, що там стимулюють працівників вести здоровий спосіб життя. Так, у свої 48 років чоловік ще може дати фору кожному.«До забігу спеціально не готувався, бо я граю футбол. Думав, що пробіжу трохи швидше, але у свої 48 років я пробіг «десятку» за 51 хвилину і думаю, що результат хороший», – розповів пан Валерій.Задоволена півмарафоном залишилася із технічного відділу. Каже, що участь у заході бере вперше, тут змогла перевірити власні сили та залишилася задоволена результатом:«Я бігла 10 кілометрів, пробігла за годину і 2 хвилини. Участь у марафоні беру вперше, дуже вражена і задоволена участю у марафоні. Взагалі класно, що в Луцьку проходять такі заходи, бо це і корисно для здоров’я, і приносить масу позитиву».Як з'ясувалося, підприємство заохочувало працівників матеріально: всі, хто пробіг дистанцію 21 кілометр, вклавшись у нормативи, отримають 6 тисяч гривень, а ті, хто зміг здолати 10 км маршрути – 3 тисячі.Проте, PR-менеджер заводуговорить, що незважаючи на те, була б така винагорода для учасників чи ні, вони все одно з радістю брали б участь у змаганнях.«Ці матеріальні нагороди – це навіть не стимул, впевнена, що наші люди бігли б і так, бо вони звикли до спортивних активностей. «КроШу», мабуть, найспортивніше підприємство міста. Тут грають футбол, теніс, шахи, регулярно відбуваються різноманітні корпоративні змагання, працівники отримують медалі на міській Спартакіаді.Вони люблять спорт і займаються «для себе», є серед них і дзюдоїсти, і плавці, і гімнастки. Тому ці матеріальні нагороди від підприємства – це не причина, чому люди вирішили брати участь у марафоні, а вдячність і вияв підтримки керівниками заводу тих, хто особистим прикладом пропагує здоровий спосіб життя», – зазначила Тетяна Сомова.