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Курс валют у Луцьку на 10 вересня

Курс валют у Луцьку на 10 вересня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.979, а продаж - 28.354.

Євро при купівлі становить - 32.265, при продажу - 33.075.

Курс російського рубля: купівля - 0.364, продаж - 0.423.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.073, продаж - 7.675.

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Теги: курс валют, Луцьк
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