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До нововолинської шахти №9 приїхали «люди в чорному». ВІДЕО

До нововолинської шахти №9 приїхали «люди в чорному». ВІДЕО
До шахти №9 «Нововолинської», працівники якої не отримують зарплату, прибули невідомі особи, одягнені в чорний одяг.

На копальню прибув весь колектив, а також в.о. генерального директора Андрій Пилипюк, пише БУГ.

Нагадаємо, 7 вересня на п’ятий день від початку протестних акцій колектив шахти №9 «Нововолинська» вирішив тимчасово приступити до роботи.

10 вересня вони збиралися йти в ДП «Волиньвугілля» продовжувати протести.

Заробітну плату працівникам не виплачують. Вугілля з шахти не відвантажують, якого на складі лежить 7,5 тонн.

Деталі згодом.


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Теги: шахта, Волинь, Нововолинськ, гроші, борг, зарплата, бойкот
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