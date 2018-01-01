До нововолинської шахти №9 приїхали «люди в чорному». ВІДЕО
Сьогодні, 09:13
До шахти №9 «Нововолинської», працівники якої не отримують зарплату, прибули невідомі особи, одягнені в чорний одяг.
На копальню прибув весь колектив, а також в.о. генерального директора Андрій Пилипюк, пише БУГ.
Нагадаємо, 7 вересня на п’ятий день від початку протестних акцій колектив шахти №9 «Нововолинська» вирішив тимчасово приступити до роботи.
10 вересня вони збиралися йти в ДП «Волиньвугілля» продовжувати протести.
Заробітну плату працівникам не виплачують. Вугілля з шахти не відвантажують, якого на складі лежить 7,5 тонн.
Деталі згодом.
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На копальню прибув весь колектив, а також в.о. генерального директора Андрій Пилипюк, пише БУГ.
Нагадаємо, 7 вересня на п’ятий день від початку протестних акцій колектив шахти №9 «Нововолинська» вирішив тимчасово приступити до роботи.
10 вересня вони збиралися йти в ДП «Волиньвугілля» продовжувати протести.
Заробітну плату працівникам не виплачують. Вугілля з шахти не відвантажують, якого на складі лежить 7,5 тонн.
Деталі згодом.
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