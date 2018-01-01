До нововолинської шахти №9 приїхали «люди в чорному». ВІДЕО





На копальню прибув весь колектив, а також в.о. генерального директора Андрій Пилипюк, пише



Нагадаємо, 7 вересня на п’ятий день від початку протестних акцій колектив шахти №9 «Нововолинська» вирішив тимчасово приступити до роботи.



10 вересня вони збиралися йти в ДП «Волиньвугілля» продовжувати протести.



Заробітну плату працівникам не виплачують. Вугілля з шахти не відвантажують, якого на складі лежить 7,5 тонн.



Деталі згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До шахти №9 «Нововолинської», працівники якої не отримують зарплату, прибули невідомі особи, одягнені в чорний одяг.На копальню прибув весь колектив, а також в.о. генерального директора, пише БУГ Нагадаємо, 7 вересня на п’ятий день від початку протестних акцій колектив шахти №9 «Нововолинська» вирішив тимчасово приступити до роботи.10 вересня вони збиралися йти в ДП «Волиньвугілля» продовжувати протести.Заробітну плату працівникам не виплачують. Вугілля з шахти не відвантажують, якого на складі лежить 7,5 тонн.Деталі згодом.

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