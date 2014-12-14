Волиняни можуть скористатися онлайн-чергою для оформлення паспортів





Про це повідомили у прес-службі



У прес-службі нагадують, що електронна онлайн-черга для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон та внутрішнього паспорта у вигляді ID-картки діє в усіх підрозділах міграційної служби Волинської області.



Для запису до черги необхідно зайти на сайт Державної міграційної служби України (



Оформити закордонний паспорт можна у будь-якому підрозділі міграційної служби, незалежно від місця реєстрації, а внутрішній - лише у підрозділі того району, де ви зареєстровані.

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