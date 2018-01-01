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П'яний волинянин напав на патрульних та пошкодив техніку. ФОТО

П'яний волинянин напав на патрульних та пошкодив техніку. ФОТО
У Ковелі на вулиці Мічуріна затримали чоловіка, який лаявся до полісменів та погрожував їм фізичною розправою.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

9 вересня, близько 18 години, екіпаж ковельських патрульних прибув на виклик «погроза фізичною розправою» по вулиці Мічурина.

Однак опрацювати дане повідомлення їм не вдалось: до полісменів підійшов невідомий чоловік з ознаками сп’яніння, почав безпідставно чіплятись, провокувати і заважати інспекторам виконувати службові обов’язки.

При цьому особа виражалась нецензурною лайкою та погрожувала фізичною розправою.

Патрульні неодноразово попередили його про відповідальність, однак це не діяло, тож при спробі затримання чоловік завдав тілесних ушкоджень поліцейським, а також розбив екран службового планшета і пошкодив задню фару службового автомобіля.

Про інцидент повідомили службу 102, на місце прибула слідчо-оперативна група.

Зловмисника патрульні затримали й доставили у відділок поліції, де оформили 2 протоколи.

Що ж до нанесення ушкоджень інспекторам, то цією подією далі займається слідчо-оперативна група. А 39-річному ковельчанину загрожує кримінальна відповідальність.
П'яний волинянин напав на патрульних та пошкодив техніку. ФОТО



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Теги: Ковель, патрульний, напад, поліція
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