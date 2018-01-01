У селі Світязь раптово помер житель Донецька





Про це повідомили у прес-службі Шацького відділенні поліції.



До приїзду медиків помер чоловік, який перебував на відпочинку.



Слідча-оперативна група, яка виїхала на місце події, слідів насильницької смерті не виявила.



Чоловік – житель м. Донецьк, 1964 року народження.



Труп направили до бюро судово-медичної експертизи.



Слідчі проводять додаткову перевірку в межах кримінального провадження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Світязь помер донеччанин 1964 року народження. Слідів насильницької смерті не виявили.Про це повідомили у прес-службі Шацького відділенні поліції.До приїзду медиків помер чоловік, який перебував на відпочинку.Слідча-оперативна група, яка виїхала на місце події, слідів насильницької смерті не виявила.Чоловік – житель м. Донецьк, 1964 року народження.Труп направили до бюро судово-медичної експертизи.Слідчі проводять додаткову перевірку в межах кримінального провадження.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію