У селі Світязь раптово помер житель Донецька
Сьогодні, 10:59
У селі Світязь помер донеччанин 1964 року народження. Слідів насильницької смерті не виявили.
Про це повідомили у прес-службі Шацького відділенні поліції.
До приїзду медиків помер чоловік, який перебував на відпочинку.
Слідча-оперативна група, яка виїхала на місце події, слідів насильницької смерті не виявила.
Чоловік – житель м. Донецьк, 1964 року народження.
Труп направили до бюро судово-медичної експертизи.
Слідчі проводять додаткову перевірку в межах кримінального провадження.
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Про це повідомили у прес-службі Шацького відділенні поліції.
До приїзду медиків помер чоловік, який перебував на відпочинку.
Слідча-оперативна група, яка виїхала на місце події, слідів насильницької смерті не виявила.
Чоловік – житель м. Донецьк, 1964 року народження.
Труп направили до бюро судово-медичної експертизи.
Слідчі проводять додаткову перевірку в межах кримінального провадження.
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