вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі Світязь раптово помер житель Донецька

У селі Світязь раптово помер житель Донецька
У селі Світязь помер донеччанин 1964 року народження. Слідів насильницької смерті не виявили.

Про це повідомили у прес-службі Шацького відділенні поліції.

До приїзду медиків помер чоловік, який перебував на відпочинку.

Слідча-оперативна група, яка виїхала на місце події, слідів насильницької смерті не виявила.

Чоловік – житель м. Донецьк, 1964 року народження.

Труп направили до бюро судово-медичної експертизи.

Слідчі проводять додаткову перевірку в межах кримінального провадження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, Світязь, відпочинок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Танці під дощем та ангели на мурах: чим дивувала гостей «Ніч у Луцькому замку». ФОТО
«Вночі вибивають дамбу молотами»: розповіли, чому всихає озеро поблизу Луцька
Чим отруїлися на поминках у луцькому кафе
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Шацьких озерах чоловіка схопила «білочка»
Сьогодні, 11:05
У Шацьку чоловік знайшов труп свого друга
Сьогодні, 11:00
У селі Світязь раптово помер житель Донецька
Сьогодні, 10:59
П'яний волинянин напав на патрульних та пошкодив техніку. ФОТО
Сьогодні, 10:49
На «Ягодині» затримали вантажівку з «незаконною» деревиною. ФОТО
Сьогодні, 10:35
Схожі новини
Матір намагалася врятувати сина: деталі страшної трагедії на Світязі Матір намагалася врятувати сина: деталі страшної трагедії на Світязі
27 серпень, 13:01
На Світязі втопилася мама з дитям На Світязі втопилася мама з дитям
23 серпень, 18:02
Дорогу біля Світязя хочуть зробити пішохідною Дорогу біля Світязя хочуть зробити пішохідною
23 серпень, 02:14
У Світязі раптово помер чоловік У Світязі раптово помер чоловік
21 серпень, 11:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинську шахту не захоплюють, – поліція
Сьогодні, 12:03
 0
У Луцьку затримали крадія кабелю
Сьогодні, 11:54
 0
Частина Ковеля залишиться без водопостачання
Сьогодні, 11:42
 0
«Діти запізнюються в школу та садок»: у Луцьку скаржаться на маршрутку №1
Сьогодні, 11:24
 0
На Волині легковик влетів у буксирувальний трос
Сьогодні, 11:16
 0
Медіа
відео
1/8