На Шацьких озерах чоловіка схопила «білочка»





Про це повідомляє Шацьке відділення поліції у Facebook.



Відомо, що чоловік - 56-річний житель села Пульмо.



Волинянин поводив себе агресивно. У нього виявили ознаки білої гарячки та госпіталізували до медичного закладу.



Довідково



Біла гарячка - психічне захворювання, що розвивається на ґрунті зловживання алкоголем.

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