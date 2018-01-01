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На Шацьких озерах чоловіка схопила «білочка»

На Шацьких озерах чоловіка схопила «білочка»
На Шацьких озерах поліцейські допомогли госпіталізувати чоловіка з білою гарячкою.

Про це повідомляє Шацьке відділення поліції у Facebook.

Відомо, що чоловік - 56-річний житель села Пульмо.

Волинянин поводив себе агресивно. У нього виявили ознаки білої гарячки та госпіталізували до медичного закладу.

Довідково

Біла гарячка - психічне захворювання, що розвивається на ґрунті зловживання алкоголем.

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Теги: Шацькі озера, Пульмо
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