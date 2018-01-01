Водійка з Ковеля «на бляхах» перевернулася в кювет

У селі Мельники, що на Волині, сталася аварія.Аварія трапилася на автодорозі неподалік повороту до бази відпочинку «Медик», - повідомили у Шацькому відділенні поліції.Поліцейські встановили, що водій автомобіля Рено, польської реєстрації, жінка 1983 року народження, жителька м. Ковель не впоралась з керуванням та з’їхала у кювет, де автомобіль перекинувся."Внаслідок пригоди водій автомобіля зазнала тілесних ушкоджень у вигляді зсадин та забоїв різних частин тіла, після надання медичної допомоги її відпустили додому, транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень", - йдеться у повідомленні.