У Луцьку п'яний водій «євроблях» врізався у авто патрульних. ФОТО
Сьогодні, 11:09
У Луцьку нетверезий водій Audi на єврореєстрації зіткнувся з автомобілем патрульних поліцейських.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції у Волинській області.
Інцидент трапився 10 вересня, близько 02:00.
Водій Audi на іноземній реєстрації не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся зі службовим автомобілем Toyota Prius, через що останній отримав механічні пошкодження.
26-річний винуватець виявився нетверезим, тож на нього оформили 2 протоколи, а транспортний засіб евакуювали.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції у Волинській області.
Інцидент трапився 10 вересня, близько 02:00.
Водій Audi на іноземній реєстрації не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся зі службовим автомобілем Toyota Prius, через що останній отримав механічні пошкодження.
26-річний винуватець виявився нетверезим, тож на нього оформили 2 протоколи, а транспортний засіб евакуювали.
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На моїх очах в суботу водій Ланоса сів за кермо не просто п’яний а нестоячи на ногах, рушив, вдарив огорожу, засинаючи прямо на кермі ледь не збив людей, поїхав до Луцька!
Звоню 102, кажу номера, колір, напрямок, пояснюю ситуацію, а патрульні кажуть: а якого саме правопорушення ви стали свідком, що вчинив водій? Що він особисто вам зробив?!
Те, що я в шоці, це нічого не сказати!