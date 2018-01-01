У Луцьку п'яний водій «євроблях» врізався у авто патрульних. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції у Волинській області.



Інцидент трапився 10 вересня, близько 02:00.



Водій Audi на іноземній реєстрації не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся зі службовим автомобілем Toyota Prius, через що останній отримав механічні пошкодження.



26-річний винуватець виявився нетверезим, тож на нього оформили 2 протоколи, а транспортний засіб евакуювали.



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