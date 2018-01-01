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У Луцьку п'яний водій «євроблях» врізався у авто патрульних. ФОТО

У Луцьку п'яний водій «євроблях» врізався у авто патрульних. ФОТО
У Луцьку нетверезий водій Audi на єврореєстрації зіткнувся з автомобілем патрульних поліцейських.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції у Волинській області.

Інцидент трапився 10 вересня, близько 02:00.

Водій Audi на іноземній реєстрації не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся зі службовим автомобілем Toyota Prius, через що останній отримав механічні пошкодження.

26-річний винуватець виявився нетверезим, тож на нього оформили 2 протоколи, а транспортний засіб евакуювали.
У Луцьку п'яний водій «євроблях» врізався у авто патрульних. ФОТО
У Луцьку п'яний водій «євроблях» врізався у авто патрульних. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, Луцьк
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Коментарі 3
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патрульні в нас взагалі не знають чому вони носять ту форму!
На моїх очах в суботу водій Ланоса сів за кермо не просто п’яний а нестоячи на ногах, рушив, вдарив огорожу, засинаючи прямо на кермі ледь не збив людей, поїхав до Луцька!
Звоню 102, кажу номера, колір, напрямок, пояснюю ситуацію, а патрульні кажуть: а якого саме правопорушення ви стали свідком, що вчинив водій? Що він особисто вам зробив?!
Те, що я в шоці, це нічого не сказати!
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Это все эти «бляхи»
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Ще один випадок: Набережна, перебігає дорогу чоловік в формі поліцейського, сідає в припаркований Гольф 3 на бляхах і розвертається через подвійну суцільну!!! Йому сигналять, а йому пофіг, він не Пріусом! Мабуть забув що бляха без маячків!
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