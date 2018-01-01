У Луцьку п'яний військовий гасав містом «на бляхах»





Audi на іноземній реєстрації помітили й зупинили на проспекті Соборності, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.



21-річний водій виявився військовим і мав ознаки алкогольного сп’яніння.



Це згодом підтвердила перевірка – 2, 01 проміле.



На нього оформили постанову і протокол.





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