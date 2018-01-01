У Луцьку п'яний військовий гасав містом «на бляхах»
Сьогодні, 11:09
У Луцьку на проспекті Соборності затримали п'яного військового за кермом іномарки.
Audi на іноземній реєстрації помітили й зупинили на проспекті Соборності, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.
21-річний водій виявився військовим і мав ознаки алкогольного сп’яніння.
Це згодом підтвердила перевірка – 2, 01 проміле.
На нього оформили постанову і протокол.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Audi на іноземній реєстрації помітили й зупинили на проспекті Соборності, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.
21-річний водій виявився військовим і мав ознаки алкогольного сп’яніння.
Це згодом підтвердила перевірка – 2, 01 проміле.
На нього оформили постанову і протокол.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині легковик влетів у буксирувальний трос
Сьогодні, 11:16
У Луцьку п'яний військовий гасав містом «на бляхах»
Сьогодні, 11:09
Водійка з Ковеля «на бляхах» перевернулася в кювет
Сьогодні, 11:05