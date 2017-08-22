«Діти запізнюються в школу та садок»: у Луцьку скаржаться на маршрутку №1

У Луцьку скаржаться на незадовільну організацію роботи маршруту №1.Про це на платформі "Відкрите місто" повідомив"Шановне керівництво міста, я розумію, що за фотографуванням та інтерв'ю залишається мало часу на вирішення проблем простих лучан.Однак, в кільканадцятий раз, звертаюсь щодо незадовільної організації роботи маршруту №1. Сьогодні вранці о 7.44 год. з кінцевої по вул. Балакірєва відправилась "забита" маршрутка, всі хто був на зупинці в неї не сіли, до десятка людей залишились чекати наступну маршрутку", - йдеться у повідомленні.За словами чоловіка, вже за 5 хвилин після відправлення на зупинці стояло приблизно 50-ти людей, з них 30 школярі, які мали на 8.15 потрапити в школу."Але ВСІ ВОНИ ЗАПІЗНИЛИСЬ, бо наступна маршрутка відправились о 8.05 год. І уявіть, вона теж вже на кінцевій була "ЗАБИТА". Всі бажаючі знову не змогли сісти", - пише Ігор.Автор наголошує, що присутні такі проблеми:- недотримання перевізником графіку;- мала кількість транспортних засобів на маршруті;- GPS-система моніторингу не працює;"Як наслідок:- вже з кінцевої маршрутка відправляється "забита" залишаючи частину пасажирів на зупинці;- по маршруту люди чекають маршрутку яка їх не забере;- діти запізнюються в школу та садок, дорослі на роботу;- не можливо щось спланувати бо GPS-система не працює.Що буде коли підуть дощі та буде мороз??? мокніть і мерзніть на зупинці з дітьми? бо дяді які отримують заробітні плати з бюджету не можуть вирішити проблему про яку знають роками??? Якщо не хочете протестів вирішуйте, а не здатні вирішувати звільняйтесь. Працівника який не виконує свою роботу ніхто тримати не буде", - пише Ігор.