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«Діти запізнюються в школу та садок»: у Луцьку скаржаться на маршрутку №1

«Діти запізнюються в школу та садок»: у Луцьку скаржаться на маршрутку №1
У Луцьку скаржаться на незадовільну організацію роботи маршруту №1.

Про це на платформі "Відкрите місто" повідомив Ігор Іванюк.

"Шановне керівництво міста, я розумію, що за фотографуванням та інтерв'ю залишається мало часу на вирішення проблем простих лучан.
Однак, в кільканадцятий раз, звертаюсь щодо незадовільної організації роботи маршруту №1. Сьогодні вранці о 7.44 год. з кінцевої по вул. Балакірєва відправилась "забита" маршрутка, всі хто був на зупинці в неї не сіли, до десятка людей залишились чекати наступну маршрутку", - йдеться у повідомленні.

За словами чоловіка, вже за 5 хвилин після відправлення на зупинці стояло приблизно 50-ти людей, з них 30 школярі, які мали на 8.15 потрапити в школу.

"Але ВСІ ВОНИ ЗАПІЗНИЛИСЬ, бо наступна маршрутка відправились о 8.05 год. І уявіть, вона теж вже на кінцевій була "ЗАБИТА". Всі бажаючі знову не змогли сісти", - пише Ігор.

Автор наголошує, що присутні такі проблеми:
- недотримання перевізником графіку;
- мала кількість транспортних засобів на маршруті;
- GPS-система моніторингу не працює;

"Як наслідок:
- вже з кінцевої маршрутка відправляється "забита" залишаючи частину пасажирів на зупинці;
- по маршруту люди чекають маршрутку яка їх не забере;
- діти запізнюються в школу та садок, дорослі на роботу;
- не можливо щось спланувати бо GPS-система не працює.
Що буде коли підуть дощі та буде мороз??? мокніть і мерзніть на зупинці з дітьми? бо дяді які отримують заробітні плати з бюджету не можуть вирішити проблему про яку знають роками??? Якщо не хочете протестів вирішуйте, а не здатні вирішувати звільняйтесь. Працівника який не виконує свою роботу ніхто тримати не буде", - пише Ігор.

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Теги: маршрутка, скарга, транспорт
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Коментарі 1
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Це дійсно так. Бо із 10 заявлених на маршруті їздить 5-6 (у кращому випадку) автобусів. Де решта? Де?
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