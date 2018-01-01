Частина Ковеля залишиться без водопостачання
Сьогодні, 11:42
У Ковелі через аварію три вулиці тимчасово залишаться без водопостачання.
Про це йдеться у повідомленні "Ковельводоканалу".
Внаслідок аварійної ситуації на вул.Загородня буде частково призупинено водопостачання по вул. Загородня, вул. Гагаріна, вул. Шостаковича.
Водопостачання по даних вулицях відновлять після 17:00 10 вересня.
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Про це йдеться у повідомленні "Ковельводоканалу".
Внаслідок аварійної ситуації на вул.Загородня буде частково призупинено водопостачання по вул. Загородня, вул. Гагаріна, вул. Шостаковича.
Водопостачання по даних вулицях відновлять після 17:00 10 вересня.
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