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Частина Ковеля залишиться без водопостачання

Частина Ковеля залишиться без водопостачання
У Ковелі через аварію три вулиці тимчасово залишаться без водопостачання.

Про це йдеться у повідомленні "Ковельводоканалу".

Внаслідок аварійної ситуації на вул.Загородня буде частково призупинено водопостачання по вул. Загородня, вул. Гагаріна, вул. Шостаковича.

Водопостачання по даних вулицях відновлять після 17:00 10 вересня.

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Теги: вода, Ковель
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