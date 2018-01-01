У Луцьку затримали крадія кабелю





Про це повідомили у прес-службі



Подія трапилася учора у передобідню пору. Слідчі Луцького відділу поліції встановили, що 23-річний мешканець обласного переліз через паркан підприємства та із складського приміщення відкрито викрав 12 м електрокабелю, на суму 2,5 тис. грн..



Зловмисника затримали, пограбоване майно вилучили та повернуть законному власнику. До слова, молодик уже мав проблеми із законом та був засуджений за скоєння крадіжки.



Нині він затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального Кодексу України, вирішується питання про оголошення про підозру у скоєному та обрання міри запобіжного заходу.



Санкція статті передбачає від чотирьох до восьми років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку чоловік проник на підприємство та викрав 12 метрів електрокабелю.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області Подія трапилася учора у передобідню пору. Слідчі Луцького відділу поліції встановили, що 23-річний мешканець обласного переліз через паркан підприємства та із складського приміщення відкрито викрав 12 м електрокабелю, на суму 2,5 тис. грн..Зловмисника затримали, пограбоване майно вилучили та повернуть законному власнику. До слова, молодик уже мав проблеми із законом та був засуджений за скоєння крадіжки.Нині він затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального Кодексу України, вирішується питання про оголошення про підозру у скоєному та обрання міри запобіжного заходу.Санкція статті передбачає від чотирьох до восьми років позбавлення волі.

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