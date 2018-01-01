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У Луцьку затримали крадія кабелю

У Луцьку затримали крадія кабелю
У Луцьку чоловік проник на підприємство та викрав 12 метрів електрокабелю.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Подія трапилася учора у передобідню пору. Слідчі Луцького відділу поліції встановили, що 23-річний мешканець обласного переліз через паркан підприємства та із складського приміщення відкрито викрав 12 м електрокабелю, на суму 2,5 тис. грн..

Зловмисника затримали, пограбоване майно вилучили та повернуть законному власнику. До слова, молодик уже мав проблеми із законом та був засуджений за скоєння крадіжки.

Нині він затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального Кодексу України, вирішується питання про оголошення про підозру у скоєному та обрання міри запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає від чотирьох до восьми років позбавлення волі.

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Теги: Луцьк, крадіжка, кабель, поліція
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