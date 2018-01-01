У Луцьку затримали крадія кабелю
Сьогодні, 11:54
У Луцьку чоловік проник на підприємство та викрав 12 метрів електрокабелю.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Подія трапилася учора у передобідню пору. Слідчі Луцького відділу поліції встановили, що 23-річний мешканець обласного переліз через паркан підприємства та із складського приміщення відкрито викрав 12 м електрокабелю, на суму 2,5 тис. грн..
Зловмисника затримали, пограбоване майно вилучили та повернуть законному власнику. До слова, молодик уже мав проблеми із законом та був засуджений за скоєння крадіжки.
Нині він затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального Кодексу України, вирішується питання про оголошення про підозру у скоєному та обрання міри запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає від чотирьох до восьми років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Подія трапилася учора у передобідню пору. Слідчі Луцького відділу поліції встановили, що 23-річний мешканець обласного переліз через паркан підприємства та із складського приміщення відкрито викрав 12 м електрокабелю, на суму 2,5 тис. грн..
Зловмисника затримали, пограбоване майно вилучили та повернуть законному власнику. До слова, молодик уже мав проблеми із законом та був засуджений за скоєння крадіжки.
Нині він затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального Кодексу України, вирішується питання про оголошення про підозру у скоєному та обрання міри запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає від чотирьох до восьми років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинську шахту не захоплюють, – поліція
Сьогодні, 12:03
У Луцьку затримали крадія кабелю
Сьогодні, 11:54
Частина Ковеля залишиться без водопостачання
Сьогодні, 11:42
На Волині легковик влетів у буксирувальний трос
Сьогодні, 11:16