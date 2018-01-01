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На Миколаївщині чоловік стріляв по дітях: постраждали троє

На Миколаївщині чоловік стріляв по дітях: постраждали троє
У місті Нова Одеса 68-річний місцевий мешканець відкрив вогонь по дітях. Йому загрожує від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Миколаївській області.

Близько 17:00 до Новоодеського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що у м. Нова Одеса 68-річний місцевий мешканець вистрелив з саморобного пристрою по дітях, які гралися.

Внаслідок пострілу були травмовані 12-річний хлопчик та дві дівчинки віком 9-ти та 5-ти років. Сам зловмисник також отримав тілесні ушкодження. Потерпілих доставили до медичного закладу.

Залишки пристрою вилучені та направлені на експертне дослідження.

Наразі вирішується питання щодо затримання чоловіка в порядку статті 208 КПК України.

Слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 п.1.2 ч. 2 ст. 115 КК України «Умисне вбивство», що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події та шлях надходження вибухонебезпечного предмету до зловмисника.

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Теги: стрілянина, інцидент, Миколаївщина, поліція
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