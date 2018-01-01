На Миколаївщині чоловік стріляв по дітях: постраждали троє





Про це повідомили у прес-службі



Близько 17:00 до Новоодеського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що у м. Нова Одеса 68-річний місцевий мешканець вистрелив з саморобного пристрою по дітях, які гралися.



Внаслідок пострілу були травмовані 12-річний хлопчик та дві дівчинки віком 9-ти та 5-ти років. Сам зловмисник також отримав тілесні ушкодження. Потерпілих доставили до медичного закладу.



Залишки пристрою вилучені та направлені на експертне дослідження.



Наразі вирішується питання щодо затримання чоловіка в порядку статті 208 КПК України.



Слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 п.1.2 ч. 2 ст. 115 КК України «Умисне вбивство», що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.



Правоохоронці встановлюють всі обставини події та шлях надходження вибухонебезпечного предмету до зловмисника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Нова Одеса 68-річний місцевий мешканець відкрив вогонь по дітях. Йому загрожує від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Миколаївській області Близько 17:00 до Новоодеського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що у м. Нова Одеса 68-річний місцевий мешканець вистрелив з саморобного пристрою по дітях, які гралися.Внаслідок пострілу були травмовані 12-річний хлопчик та дві дівчинки віком 9-ти та 5-ти років. Сам зловмисник також отримав тілесні ушкодження. Потерпілих доставили до медичного закладу.Залишки пристрою вилучені та направлені на експертне дослідження.Наразі вирішується питання щодо затримання чоловіка в порядку статті 208 КПК України.Слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 п.1.2 ч. 2 ст. 115 КК України «Умисне вбивство», що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.Правоохоронці встановлюють всі обставини події та шлях надходження вибухонебезпечного предмету до зловмисника.

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