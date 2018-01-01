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Шахраї продовжують «розводити» волинян на гроші

Шахраї продовжують «розводити» волинян на гроші
Зловмисники видурили у волинян загалом 19 тисяч гривень за товар, якого не існувало.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

9 вересня до підрозділів поліції Волині надійшло два повідомлення від громадян про шахрайства під час здійснення ними покупок товарів на Інтернет-сайтах. Загалом зловмисники шляхом обману ошукали волинян на майже 19 тис. грн.. Вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за фактами шахрайства.

Учора до Іваничівського відділення поліції звернувся 18-річний мешканець району із заявою про шахрайство. Напередодні молодий чоловік переказав через термінал самообслуговування на банківський рахунок псевдо-продавця кошти за мотоцикл. Однак, товар так і не отримав. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

До Ковельського відділу поліції із заявою про шахрайство звернулася 28-річна місцева жителька. Вона повідомила, що на Інтернет-сайті обрала для купівлі дитячий візок. Кошти перерахувала на банківський рахунок через термінал самообслуговування. Проте, придбаний товар також не отримала.

На жаль, такі випадки не одиничні. Нещодавно на 8500 гривень «кинули» волинянина, який хотів придбати меблі, а у серпні до поліції звернувся житель Нововолинська, який віддав шахраям 5200 гривень за нібито ремонт комп'ютера.

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Теги: шахрай, Волинь, гроші
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