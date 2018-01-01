Волинянка перерахувала шахраям 6 тисяч гривень
Сьогодні, 12:50
Жителька волинського села перерахувала на рахунок шахраїв 6 тисяч гривень.
Про це пише Волинь.
Розшукати шахрая працівників Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області попросила 65-річна жителька села Красів.
Жінці зателефонував невідомий чоловік і повідомив, що її син утрапив у неприємну ситуацію, а саме, здійснив наїзд на пішохода. А щоб уникнути за це кримінальної відповідальності, він порекомендував перерахувати на вказаний банківський рахунок 6000 гривень.
Жінка, ні з ким не порадившись, перевела гроші шахраям.
Згодом вона зателефонувала синові, який запевнив матір, що нічого такого не сталося.
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Про це пише Волинь.
Розшукати шахрая працівників Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області попросила 65-річна жителька села Красів.
Жінці зателефонував невідомий чоловік і повідомив, що її син утрапив у неприємну ситуацію, а саме, здійснив наїзд на пішохода. А щоб уникнути за це кримінальної відповідальності, він порекомендував перерахувати на вказаний банківський рахунок 6000 гривень.
Жінка, ні з ким не порадившись, перевела гроші шахраям.
Згодом вона зателефонувала синові, який запевнив матір, що нічого такого не сталося.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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