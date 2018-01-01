Волинянка перерахувала шахраям 6 тисяч гривень





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Розшукати шахрая працівників Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області попросила 65-річна жителька села Красів.



Жінці зателефонував невідомий чоловік і повідомив, що її син утрапив у неприємну ситуацію, а саме, здійснив наїзд на пішохода. А щоб уникнути за це кримінальної відповідальності, він порекомендував перерахувати на вказаний банківський рахунок 6000 гривень.



Жінка, ні з ким не порадившись, перевела гроші шахраям.



Згодом вона зателефонувала синові, який запевнив матір, що нічого такого не сталося.

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