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Волинянка перерахувала шахраям 6 тисяч гривень

Волинянка перерахувала шахраям 6 тисяч гривень
Жителька волинського села перерахувала на рахунок шахраїв 6 тисяч гривень.

Про це пише Волинь.

Розшукати шахрая працівників Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області попросила 65-річна жителька села Красів.

Жінці зателефонував невідомий чоловік і повідомив, що її син утрапив у неприємну ситуацію, а саме, здійснив наїзд на пішохода. А щоб уникнути за це кримінальної відповідальності, він порекомендував перерахувати на вказаний банківський рахунок 6000 гривень.

Жінка, ні з ким не порадившись, перевела гроші шахраям.

Згодом вона зателефонувала синові, який запевнив матір, що нічого такого не сталося.

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Теги: гроші, Волинь, шахрай
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