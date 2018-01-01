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Активісти своїм коштом відновили дорогу у Луцьку. ФОТО

Активісти своїм коштом відновили дорогу у Луцьку. ФОТО
У Луцьку в мікрорайоні Вишків активісти разом з підприємцями відновили дорожнє покриття по вулиці Авіаторів.

Про це повідомив Володимир Бут-Гусаїм на своїй сторінці у Facebook.

«ГО «Розвиток Мікрорайонів Міста» спільно з ГО «Сучасна Волинь» та місцевими підприємцями відновили дорожнє покриття на вул.Авіаторів.

10 років громада зверталася до влади про ремонт доріг, де вони постійно відписувати про нестачу грошей», – пише активіст.

Він зазначив, що депутати, які обрані від району Вишкова, покращують тільки свої вулиці.

«Прикро що ми маємо самі покращувати вулиці свого району!
Дякуємо небайдужим підприємцям, котрі зголосилися на допомогу», – пише Володимир Бут-Гусаїм.
Активісти своїм коштом відновили дорогу у Луцьку. ФОТО
Активісти своїм коштом відновили дорогу у Луцьку. ФОТО
Активісти своїм коштом відновили дорогу у Луцьку. ФОТО
Активісти своїм коштом відновили дорогу у Луцьку. ФОТО
Активісти своїм коштом відновили дорогу у Луцьку. ФОТО
Активісти своїм коштом відновили дорогу у Луцьку. ФОТО
Активісти своїм коштом відновили дорогу у Луцьку. ФОТО
Активісти своїм коштом відновили дорогу у Луцьку. ФОТО
Активісти своїм коштом відновили дорогу у Луцьку. ФОТО

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Теги: дорога, ремонт, Луцьк, Авіаторів
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