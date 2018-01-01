Активісти своїм коштом відновили дорогу у Луцьку. ФОТО

У Луцьку в мікрорайоні Вишків активісти разом з підприємцями відновили дорожнє покриття по вулиці Авіаторів.Про це повідомивна своїй сторінці у Facebook.«ГО «Розвиток Мікрорайонів Міста» спільно з ГО «Сучасна Волинь» та місцевими підприємцями відновили дорожнє покриття на вул.Авіаторів.10 років громада зверталася до влади про ремонт доріг, де вони постійно відписувати про нестачу грошей», – пише активіст.Він зазначив, що депутати, які обрані від району Вишкова, покращують тільки свої вулиці.«Прикро що ми маємо самі покращувати вулиці свого району!Дякуємо небайдужим підприємцям, котрі зголосилися на допомогу», – пише Володимир Бут-Гусаїм.