Активісти своїм коштом відновили дорогу у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 13:00
У Луцьку в мікрорайоні Вишків активісти разом з підприємцями відновили дорожнє покриття по вулиці Авіаторів.
Про це повідомив Володимир Бут-Гусаїм на своїй сторінці у Facebook.
«ГО «Розвиток Мікрорайонів Міста» спільно з ГО «Сучасна Волинь» та місцевими підприємцями відновили дорожнє покриття на вул.Авіаторів.
10 років громада зверталася до влади про ремонт доріг, де вони постійно відписувати про нестачу грошей», – пише активіст.
Він зазначив, що депутати, які обрані від району Вишкова, покращують тільки свої вулиці.
«Прикро що ми маємо самі покращувати вулиці свого району!
Дякуємо небайдужим підприємцям, котрі зголосилися на допомогу», – пише Володимир Бут-Гусаїм.
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Про це повідомив Володимир Бут-Гусаїм на своїй сторінці у Facebook.
«ГО «Розвиток Мікрорайонів Міста» спільно з ГО «Сучасна Волинь» та місцевими підприємцями відновили дорожнє покриття на вул.Авіаторів.
10 років громада зверталася до влади про ремонт доріг, де вони постійно відписувати про нестачу грошей», – пише активіст.
Він зазначив, що депутати, які обрані від району Вишкова, покращують тільки свої вулиці.
«Прикро що ми маємо самі покращувати вулиці свого району!
Дякуємо небайдужим підприємцям, котрі зголосилися на допомогу», – пише Володимир Бут-Гусаїм.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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