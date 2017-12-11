Кавуни, баклажани, перчики: у Луцькому зоопарку зібрали огородину, яку садили діти. ФОТО

У Луцькому зоопарку зібрали огородину, яку напередодні посадили діти.У суботу, 8 вересня, на території Луцького зоопарку збирали врожай з рослин, які у травні з'явилися тут завдяки реалізації в обласному центрі Волині соціально-освітнього проекту “ОгоРодина”, - повідомили у звіринці."Отож, в обідню пору суботньої днини до нас на гостину прийшли й організатори проекту, і його учасники - члени родин учасників АТО та діти зі складних сімей. Ведучі одразу ж окреслили "фронт" робіт - зібрати врожай, поєднуючи це із виконанням різного типу завдань. Коли діти із цим впоралися, то для відновлення сил та енергії отримали смачні презенти - варену кукурудзу. А оскільки в компанії все в рази краще, то одне з улюблених дитячих частувань, судячи зі світлин Павла Березюка, було не просто смачним, а неймовірним!" - йдеться у дописі.Також для дітей провели майстер-класи. Вони - на вибір - могли створили з паперу або листівки, або бджілок. Дорослі теж не відмовлялися випробувати свої творчі здібності.