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Лучанам пропонують безплатне робоче місце в ідеальному офісі. ВІДЕО*

Лучанам пропонують безплатне робоче місце в ідеальному офісі. ВІДЕО*
Passage Interdit Coworking дає можливість лучанам безкоштовно скористатися послугами креативного бізнес-простору.

Passage Interdit – креативний бізнес-простір для роботи, навчання та відпочинку. Це coworking нового формату, сучасний event hall, комфортабельні робочі місця.

Тут люди та компанії можуть орендувати повністю обладнані робочі місця, спокійні офіси та організувати заходи на гнучких умовах в ігровій та затишній атмосфері.

Passage Interdit Coworking оголошує акцію та дає можливість користуватися послугами бізнес-простору протягом одного дня безкоштовно.

Акція діятиме до 16 вересня включно.

Аби взяти участь в цій акції, необхідно попередньо забронювати собі місце на сайті Passage Interdit Coworking, або за телефоном 095 55 99 797.

Краще ознайомитись з концепцією Коворкінгу можна переглянувши відео.


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Теги: акція, сoworking, Passage Interdit
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