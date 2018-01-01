Лучанам пропонують безплатне робоче місце в ідеальному офісі. ВІДЕО*





Passage Interdit – креативний бізнес-простір для роботи, навчання та відпочинку. Це coworking нового формату, сучасний event hall, комфортабельні робочі місця.



Тут люди та компанії можуть орендувати повністю обладнані робочі місця, спокійні офіси та організувати заходи на гнучких умовах в ігровій та затишній атмосфері.



Passage Interdit Coworking оголошує акцію та дає можливість користуватися послугами бізнес-простору протягом одного дня безкоштовно.



Акція діятиме до 16 вересня включно.



Аби взяти участь в цій акції, необхідно попередньо забронювати собі місце на сайті



Краще ознайомитись з концепцією Коворкінгу можна переглянувши відео.





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