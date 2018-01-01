В Україні зафіксували новий спалах ботулізму





У обох чоловіків підтвердили діагноз ботулізм, - пише



В’ялених лящів вони придбали в магазині у місті Глухів.



Туди рибу завезли з гуртової бази. І тепер вона загрожує розійтися усією областю.



Як повідомляють фахівці Держпродспоживслужби, небезпечний продукт придбали 25 гуртових покупців і кілька приватних осіб.



Тож щонайменше півтонни в’яленої непотрошеної риби вже розійшлася торговельними точками сусідніх районів.



Торговців вже попередили про заборону продажу цієї риби.

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