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В Україні зафіксували новий спалах ботулізму

В Україні зафіксували новий спалах ботулізму
На Сумщині двоє людей потрапили до реанімації через вживання в’яленої риби.

У обох чоловіків підтвердили діагноз ботулізм, - пише ТСН.

В’ялених лящів вони придбали в магазині у місті Глухів.

Туди рибу завезли з гуртової бази. І тепер вона загрожує розійтися усією областю.

Як повідомляють фахівці Держпродспоживслужби, небезпечний продукт придбали 25 гуртових покупців і кілька приватних осіб.

Тож щонайменше півтонни в’яленої непотрошеної риби вже розійшлася торговельними точками сусідніх районів.

Торговців вже попередили про заборону продажу цієї риби.

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Теги: ботулізм, хвороба, медицина
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