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На Волині перевіряли перевізників: виявили півсотні порушень. ВІДЕО

На Волині перевіряли перевізників: виявили півсотні порушень. ВІДЕО
На Волині за 2 місяці правоохоронці виявили 477 порушень, допущених водіями-перевізниками.

Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.

«На Волині від початку спецоперації «Перевізник» правоохоронці перевірили 1870 транспортних засобів, які використовують для пасажирських перевезень. Поліцейські виявили 477 фактів адміністративних правопорушень, вчинених водіями-перевізниками, за якими складено відповідні адміністративні матеріали», – повідомив начальник ГУНП у Волинській області Петро Шпига.

Поліцейські, зокрема, виявили 110 фактів перевезення пасажирів понад встановлену кількість, 36 – порушення правил зупинки під час здійснення посадки (висадки) пасажирів і стоянки в місцях масових відправлень пасажирів, 230 фактів відхилення від визначеного маршруту руху.

Нагадаємо, превентивні заходи в рамках спецоперації «Перевізник» проводять із липня цього року. Вони спрямовані на забезпечення безпеки дорожнього руху в сфері пасажирських перевезень.


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Теги: транспорт, маршрутки
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