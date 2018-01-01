На Волині перевіряли перевізників: виявили півтисячі порушень. ВІДЕО

На Волині за 2 місяці правоохоронці виявили 477 порушень, допущених водіями-перевізниками.Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.«На Волині від початку спецоперації «Перевізник» правоохоронці перевірили 1870 транспортних засобів, які використовують для пасажирських перевезень. Поліцейські виявили 477 фактів адміністративних правопорушень, вчинених водіями-перевізниками, за якими складено відповідні адміністративні матеріали», – повідомив начальник ГУНП у Волинській областіПоліцейські, зокрема, виявили 110 фактів перевезення пасажирів понад встановлену кількість, 36 – порушення правил зупинки під час здійснення посадки (висадки) пасажирів і стоянки в місцях масових відправлень пасажирів, 230 фактів відхилення від визначеного маршруту руху.Нагадаємо, превентивні заходи в рамках спецоперації «Перевізник» проводять із липня цього року. Вони спрямовані на забезпечення безпеки дорожнього руху в сфері пасажирських перевезень.