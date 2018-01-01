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У місті на Волині зловили чоловіка, який нелегально продавав рибу

У місті на Волині зловили чоловіка, який нелегально продавав рибу
У Любомлі на ринку затримали чоловіка, який незаконно продавав рибу.

Працівники Волинського рибоохоронного патруля здійснили рибоохоронні рейди на Любомльщині, - повідомляє Район.Любомль.

Під час одного з них у райцентрі на ринку затримали громадянина, який реалізовував карася сріблястого та канадського сома, загальною вагою 3 кг, без документів, що посвідчують законність придбання риби та сертифікату якості.

Під час складання протоколу за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП чоловік відмовився давати особисті дані та завдяки перехожим громадянам, які перешкоджали працівникам патруля виконувати свої обов’язки, втік з місця події. Рибоохоронні патрульні викликали поліцію.

"Завдяки оперативним і професійним діям правоохоронців порушник був швидко встановлений і доставлений у відділ поліції. На нього складено два адміністративних протоколи за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП (незаконний продаж риби), який скеровано до Любомльського районного суду та ст. 188-5 КУпАП (невиконання законних розпоряджень працівників правоохоронних органів)", - йдеться у повідомленні.

«Залишається відкритим питанням щодо дій осіб, які перешкоджали працівникам Волинського рибоохоронного патруля виконувати свої професійні обов’язки. Рибоохоронні патрульні написали відповідну заяву до правоохоронних органів м. Любомль. Сподіваємось на справедливе рішення працівників поліції», – заявили в Управлінні Держрибагентства у Волинській області.

У місті на Волині зловили чоловіка, який нелегально продавав рибу
У місті на Волині зловили чоловіка, який нелегально продавав рибу


Рибоохоронний патруль Волині закликає громадян дотримуватись природоохоронного законодавства. У разі виявлення порушення – прохання терміново повідомляти за номерами телефонної «гарячої лінії» відомства: (067) 360-78-40. Або на всеукраїнську цілодобову безкоштовну «гарячу лінію»: 0-800-50-52-50.

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Теги: риба, кримінал
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Коментарі 3
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Патруль на ринку??? Це нормально?
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Ну зловив на вудку риби, вирішив підзаробити... На браконьєра не схоже - масштаби не ті. Браво, зловили просто головного мафіозі!
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А ДЕ рибінспекція, коли РЕАЛЬНІ браколиги валять електрикою і сітями? ДЕ вони, коли таранку в пиворозливайках продають мішками? Простіше на ринку взяти за дупу пацана чи якого дідка взагалі з кілограмом карасів... ДУЖЕ ефективна робота! А от як викликати їх на водойму - так "нема кому їхати, нема пального". Уй...ки!
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