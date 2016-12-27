Люблю тебе ще більше, – луцька ведуча зворушливо привітала коханого з першою річницею весілля

Волинська ведучапоказала зворушливе привітання з річницею весілля.Щирі слова вона оприлюднила на своїй сторінці у Facebook."Рівно рік тому я сказала тобі своє перше «так»... це були дуже хвилюючі миті... 10 вересня... Наше вінчання... наше весілля...Сьогодні наш особливий день який ми святкуємо і знову кажемо один одному. Люблю тебе ще більше.. мій коханий Viktor Motanka", - йдеться у дописі.