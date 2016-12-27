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Люблю тебе ще більше, – луцька ведуча зворушливо привітала коханого з першою річницею весілля

Люблю тебе ще більше, – луцька ведуча зворушливо привітала коханого з першою річницею весілля
Волинська ведуча Світлана Рижук показала зворушливе привітання з річницею весілля.

Щирі слова вона оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.

"Рівно рік тому я сказала тобі своє перше «так»... це були дуже хвилюючі миті... 10 вересня... Наше вінчання... наше весілля...
Сьогодні наш особливий день який ми святкуємо і знову кажемо один одному. Люблю тебе ще більше.. мій коханий Viktor Motanka", - йдеться у дописі.

Люблю тебе ще більше, – луцька ведуча зворушливо привітала коханого з першою річницею весілля

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Теги: весілля, річниця, привітання, кохання
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