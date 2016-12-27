Люблю тебе ще більше, – луцька ведуча зворушливо привітала коханого з першою річницею весілля
Сьогодні, 14:25
Волинська ведуча Світлана Рижук показала зворушливе привітання з річницею весілля.
Щирі слова вона оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.
"Рівно рік тому я сказала тобі своє перше «так»... це були дуже хвилюючі миті... 10 вересня... Наше вінчання... наше весілля...
Сьогодні наш особливий день який ми святкуємо і знову кажемо один одному. Люблю тебе ще більше.. мій коханий Viktor Motanka", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Щирі слова вона оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.
"Рівно рік тому я сказала тобі своє перше «так»... це були дуже хвилюючі миті... 10 вересня... Наше вінчання... наше весілля...
Сьогодні наш особливий день який ми святкуємо і знову кажемо один одному. Люблю тебе ще більше.. мій коханий Viktor Motanka", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку вантажівка пошкодила дах приватного будинку. ФОТО
Сьогодні, 14:26
Люблю тебе ще більше, – луцька ведуча зворушливо привітала коханого з першою річницею весілля
Сьогодні, 14:25
Відомо, де луцький ресторатор Роман Хорзов відкриє «MOJO»
Сьогодні, 14:07