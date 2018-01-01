У Луцьку вантажівка пошкодила дах приватного будинку. ФОТО





Про це пишуть



У прес-службі патрульних повідомили, що водій Renault не впорався з керуванням та в'їхав у приватний будинок.



На місці події працює патрульна поліція. За фактом ДТП на водія вантажівки склали протокол за ст.124 ККУ.



Як стверджують свідки, такі аварії тут трапляються не вперше.



Місцеві мешканці запевняють, що неодноразово звертались до міської влади з проханням обмежити рух великогабаритного транспорту через цю вулицю.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Макарова вантажівка зачепила дах приватного будинку.Про це пишуть Волинські Новини У прес-службі патрульних повідомили, що водій Renault не впорався з керуванням та в'їхав у приватний будинок.На місці події працює патрульна поліція. За фактом ДТП на водія вантажівки склали протокол за ст.124 ККУ.Як стверджують свідки, такі аварії тут трапляються не вперше.Місцеві мешканці запевняють, що неодноразово звертались до міської влади з проханням обмежити рух великогабаритного транспорту через цю вулицю.

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