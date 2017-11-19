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Під Луцьком фура зім'яла «передок» легковика. ФОТО

Під Луцьком фура зім'яла «передок» легковика. ФОТО
У селі Липини на вулиці Окружній фура в'їхала у Skoda.

Про це пише T1.

За свідченнями очевидців, автомобіль Skoda зіткнувся із багатотонажним TIRом.

На щастя, у водія легкового автомобіля спрацювала подушка безпеки, то ж він не постраждав, хоча перед легкового авто повністю зім'ятий.

За попередніми даними жертв немає. Постраждалі отримали легкі травми, на місце вже прибула «невідкладна» допомога.

Учасники ДТП очікують поліцію для з'ясування обставин дорожньо-транспортної пригоди.
Під Луцьком фура зім'яла «передок» легковика. ФОТО
Під Луцьком фура зім'яла «передок» легковика. ФОТО
Під Луцьком фура зім'яла «передок» легковика. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк, Липини
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