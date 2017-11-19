Під Луцьком фура зім'яла «передок» легковика. ФОТО





Про це пише



За свідченнями очевидців, автомобіль Skoda зіткнувся із багатотонажним TIRом.



На щастя, у водія легкового автомобіля спрацювала подушка безпеки, то ж він не постраждав, хоча перед легкового авто повністю зім'ятий.



За попередніми даними жертв немає. Постраждалі отримали легкі травми, на місце вже прибула «невідкладна» допомога.



Учасники ДТП очікують поліцію для з'ясування обставин дорожньо-транспортної пригоди.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Липини на вулиці Окружній фура в'їхала у Skoda.Про це пише T1 За свідченнями очевидців, автомобіль Skoda зіткнувся із багатотонажним TIRом.На щастя, у водія легкового автомобіля спрацювала подушка безпеки, то ж він не постраждав, хоча перед легкового авто повністю зім'ятий.За попередніми даними жертв немає. Постраждалі отримали легкі травми, на місце вже прибула «невідкладна» допомога.Учасники ДТП очікують поліцію для з'ясування обставин дорожньо-транспортної пригоди.

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