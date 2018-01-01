Через смерть першокласниці на фізкультурі на Волині посилять контроль за здоров'ям дітей
Сьогодні, 15:43
Прокуратура Волині наполягає на посиленні контролю за здоров'ям дітей у зв’язку зі смертю першокласниці на уроці фізкультури.
Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
"Володимир-Волинська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом раптової смерті 6 вересня 2018 року першокласниці під час уроку фізкультури у загальноосвітній школі в селі П'ятидні Володимир-Волинського району", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, аби максимально запобігти таким трагічним випадкам, прокуратура Волинської області скерувала відповідні листи до управління освіти, науки та молоді і управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації щодо необхідності посилення контролю за станом здоров'я дітей та можливістю відвідування ними уроків фізичної культури.
У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.
Нагадаємо, першокласниця школи у П'ятиднях померла 6 вересня. Згодом повідомили деталі трагедії та те, що дівчинка померла фактично у мами на очах, а додатково бригада швидкої дорогою на виклик потрапила в аварію. У поліції розповіли, що дівчинка померла через гостру серцеву недостатність. Поховали 6-річну Алінку 7 вересня у селі Хрипаличі.
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Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
"Володимир-Волинська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом раптової смерті 6 вересня 2018 року першокласниці під час уроку фізкультури у загальноосвітній школі в селі П'ятидні Володимир-Волинського району", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, аби максимально запобігти таким трагічним випадкам, прокуратура Волинської області скерувала відповідні листи до управління освіти, науки та молоді і управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації щодо необхідності посилення контролю за станом здоров'я дітей та можливістю відвідування ними уроків фізичної культури.
У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.
Нагадаємо, першокласниця школи у П'ятиднях померла 6 вересня. Згодом повідомили деталі трагедії та те, що дівчинка померла фактично у мами на очах, а додатково бригада швидкої дорогою на виклик потрапила в аварію. У поліції розповіли, що дівчинка померла через гостру серцеву недостатність. Поховали 6-річну Алінку 7 вересня у селі Хрипаличі.
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