Через смерть першокласниці на фізкультурі на Волині посилять контроль за здоров'ям дітей

Прокуратура Волині наполягає на посиленні контролю за здоров'ям дітей у зв’язку зі смертю першокласниці на уроці фізкультури.Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури."Володимир-Волинська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом раптової смерті 6 вересня 2018 року першокласниці під час уроку фізкультури у загальноосвітній школі в селі П'ятидні Володимир-Волинського району", - йдеться у повідомленні.Окрім того, аби максимально запобігти таким трагічним випадкам, прокуратура Волинської області скерувала відповідні листи до управління освіти, науки та молоді і управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації щодо необхідності посилення контролю за станом здоров'я дітей та можливістю відвідування ними уроків фізичної культури.У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.Нагадаємо, першокласниця школи у П'ятиднях. Згодомта те, що дівчинка померла фактично у, а додатково бригада швидкої дорогою на виклик. У поліції розповіли, що дівчинка померла через7 вересня у селі Хрипаличі.