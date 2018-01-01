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Через смерть першокласниці на фізкультурі на Волині посилять контроль за здоров'ям дітей

Через смерть першокласниці на фізкультурі на Волині посилять контроль за здоров'ям дітей
Прокуратура Волині наполягає на посиленні контролю за здоров'ям дітей у зв’язку зі смертю першокласниці на уроці фізкультури.

Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.

"Володимир-Волинська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом раптової смерті 6 вересня 2018 року першокласниці під час уроку фізкультури у загальноосвітній школі в селі П'ятидні Володимир-Волинського району", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, аби максимально запобігти таким трагічним випадкам, прокуратура Волинської області скерувала відповідні листи до управління освіти, науки та молоді і управління охорони здоров'я Волинської обласної державної адміністрації щодо необхідності посилення контролю за станом здоров'я дітей та можливістю відвідування ними уроків фізичної культури.

У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.

Нагадаємо, першокласниця школи у П'ятиднях померла 6 вересня. Згодом повідомили деталі трагедії та те, що дівчинка померла фактично у мами на очах, а додатково бригада швидкої дорогою на виклик потрапила в аварію. У поліції розповіли, що дівчинка померла через гостру серцеву недостатність. Поховали 6-річну Алінку 7 вересня у селі Хрипаличі.

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Теги: смерть, дитина
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