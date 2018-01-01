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У Луцьку освятили ще одну церкву. ФОТО

У Луцьку освятили ще одну церкву. ФОТО
У Луцьку на бульварі Дружби Народів освятили храм преподобного Іова Почаївського.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Євген Ткачук.

Він зазначив, що освячення відбулося 10 вересня.

«Сьогодні, у Храмі преподобного Іова Почаївського, сталася довгоочікувана, благословенна подія – перше архієрейське Богослужіння із нагоди відкриття Храму.

Богослужіння проводив Владика Михаїл, а участь у службі взяли близько двадцяти священиків. Служба зібрала дуже велику кількість людей, Храм був заповнений повністю. Для всіх нас ця визначна подія стала незабутнім духовним святом», – пише Ткачук.

Депутат привітав отця Олександра (Вронського) та усіх мешканців району ЛПЗ з цією подією.

«Всіх запрошуємо відвідати Храм, що знаходиться за адресою: бульв. Дружби народів, 16», – йдеться у дописі.
У Луцьку освятили ще одну церкву. ФОТО
У Луцьку освятили ще одну церкву. ФОТО
У Луцьку освятили ще одну церкву. ФОТО
У Луцьку освятили ще одну церкву. ФОТО
У Луцьку освятили ще одну церкву. ФОТО
У Луцьку освятили ще одну церкву. ФОТО
У Луцьку освятили ще одну церкву. ФОТО
У Луцьку освятили ще одну церкву. ФОТО
У Луцьку освятили ще одну церкву. ФОТО
У Луцьку освятили ще одну церкву. ФОТО

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Теги: церква, Луцьк, освячення
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