У Луцьку освятили ще одну церкву. ФОТО
Сьогодні, 16:17
У Луцьку на бульварі Дружби Народів освятили храм преподобного Іова Почаївського.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Євген Ткачук.
Він зазначив, що освячення відбулося 10 вересня.
«Сьогодні, у Храмі преподобного Іова Почаївського, сталася довгоочікувана, благословенна подія – перше архієрейське Богослужіння із нагоди відкриття Храму.
Богослужіння проводив Владика Михаїл, а участь у службі взяли близько двадцяти священиків. Служба зібрала дуже велику кількість людей, Храм був заповнений повністю. Для всіх нас ця визначна подія стала незабутнім духовним святом», – пише Ткачук.
Депутат привітав отця Олександра (Вронського) та усіх мешканців району ЛПЗ з цією подією.
«Всіх запрошуємо відвідати Храм, що знаходиться за адресою: бульв. Дружби народів, 16», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Євген Ткачук.
Він зазначив, що освячення відбулося 10 вересня.
«Сьогодні, у Храмі преподобного Іова Почаївського, сталася довгоочікувана, благословенна подія – перше архієрейське Богослужіння із нагоди відкриття Храму.
Богослужіння проводив Владика Михаїл, а участь у службі взяли близько двадцяти священиків. Служба зібрала дуже велику кількість людей, Храм був заповнений повністю. Для всіх нас ця визначна подія стала незабутнім духовним святом», – пише Ткачук.
Депутат привітав отця Олександра (Вронського) та усіх мешканців району ЛПЗ з цією подією.
«Всіх запрошуємо відвідати Храм, що знаходиться за адресою: бульв. Дружби народів, 16», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Луцький ресторатор Роман Хорзов розповів, чому закриває «Оперу»
Сьогодні, 16:25
У Луцьку освятили ще одну церкву. ФОТО
Сьогодні, 16:17
Стало відомо, хто представить Україну на Дитячому Євробаченні
Сьогодні, 16:11