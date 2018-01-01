У Луцьку освятили ще одну церкву. ФОТО

У Луцьку на бульварі Дружби Народів освятили храм преподобного Іова Почаївського.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутатВін зазначив, що освячення відбулося 10 вересня.«Сьогодні, у Храмі преподобного Іова Почаївського, сталася довгоочікувана, благословенна подія – перше архієрейське Богослужіння із нагоди відкриття Храму.Богослужіння проводив Владика, а участь у службі взяли близько двадцяти священиків. Служба зібрала дуже велику кількість людей, Храм був заповнений повністю. Для всіх нас ця визначна подія стала незабутнім духовним святом», – пише Ткачук.Депутат привітав отцята усіх мешканців району ЛПЗ з цією подією.«Всіх запрошуємо відвідати Храм, що знаходиться за адресою: бульв. Дружби народів, 16», – йдеться у дописі.