У волинянина вилучили карабін невстановленого зразка. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі



Зброю, нарізний карабін невстановленого зразка, знайшли за місцем проживання волинянина. Вилучений карабін направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.



За цим фактом триває досудове розслідування розпочате за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.



Досудове розслідування триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 46-річного жителя Шацького району поліцейські вилучили карабін.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області Зброю, нарізний карабін невстановленого зразка, знайшли за місцем проживання волинянина. Вилучений карабін направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.За цим фактом триває досудове розслідування розпочате за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.Досудове розслідування триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію