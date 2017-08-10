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У волинянина вилучили карабін невстановленого зразка. ФОТО

У волинянина вилучили карабін невстановленого зразка. ФОТО
У 46-річного жителя Шацького району поліцейські вилучили карабін.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Зброю, нарізний карабін невстановленого зразка, знайшли за місцем проживання волинянина. Вилучений карабін направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

За цим фактом триває досудове розслідування розпочате за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

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Теги: зброя, поліція, Волинь
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