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Юних лучан кличуть розважитися на батутах у «Figli Migli»*

Юних лучан кличуть розважитися на батутах у «Figli Migli»*
Маленьких лучан кличуть розважитися на батутах у ДРЦ «Figli Migli».

А ви вже розважалися у ДРЦ «FIGLI MIGLI», що у ТРЦ «ПортCity»?
Тільки подивіться, як весело дракончику на батуті та гірках ДРЦ «Figli Migli».

Більше ніде у місті Луцьк ваша дитина не отримає стільки позитивних емоцій від розваг, як на нашій ігровій території.

Чекаємо на вас, щоб разом гратися та на повну радіти життю!

Юних лучан кличуть розважитися на батутах у «Figli Migli»*
Юних лучан кличуть розважитися на батутах у «Figli Migli»*
Юних лучан кличуть розважитися на батутах у «Figli Migli»*
Юних лучан кличуть розважитися на батутах у «Figli Migli»*

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Теги: Порт сіті
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