Юних лучан кличуть розважитися на батутах у «Figli Migli»*
Сьогодні, 17:16
Маленьких лучан кличуть розважитися на батутах у ДРЦ «Figli Migli».
А ви вже розважалися у ДРЦ «FIGLI MIGLI», що у ТРЦ «ПортCity»?
Тільки подивіться, як весело дракончику на батуті та гірках ДРЦ «Figli Migli».
Більше ніде у місті Луцьк ваша дитина не отримає стільки позитивних емоцій від розваг, як на нашій ігровій території.
Чекаємо на вас, щоб разом гратися та на повну радіти життю!
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А ви вже розважалися у ДРЦ «FIGLI MIGLI», що у ТРЦ «ПортCity»?
Тільки подивіться, як весело дракончику на батуті та гірках ДРЦ «Figli Migli».
Більше ніде у місті Луцьк ваша дитина не отримає стільки позитивних емоцій від розваг, як на нашій ігровій території.
Чекаємо на вас, щоб разом гратися та на повну радіти життю!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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