Маленьких лучан кличуть розважитися на батутах у ДРЦ «Figli Migli».А ви вже розважалися у ДРЦ «FIGLI MIGLI», що у ТРЦ «ПортCity»?Тільки подивіться, як весело дракончику на батуті та гірках ДРЦ «Figli Migli».Більше ніде у місті Луцьк ваша дитина не отримає стільки позитивних емоцій від розваг, як на нашій ігровій території.Чекаємо на вас, щоб разом гратися та на повну радіти життю!