У Луцьку просять поставити дорожній знак біля «таємного» тупика
Сьогодні, 17:42
У Луцьку на вулиці Сверстюка просять встановити дорожній знак "Тупик на перехресті вулиць", аби автомобілісти не створювали аварійних ситуацій.
Про це на платформі "Відкрите місто" повідомила Ірина Кашуба.
"Прошу встановити дорожній знак 5.29 Тупик на перехресті вулиць Потапова та Сверстюка у напрямку по вул. Сверстюка. Оскільки вулиця закінчується тупиком, а досить велика кількість гостей на мешканців міста про це не поінформовані і їздять"туди сюди" втрачаючи час та створюючи аварійно-небезпечні ситуації. Також звертаю Вашу увагу, що дорожній знак 2.1 Дати дорогу, що розміщено поруч кафе-бар "Майдан" дуже погано видно через гілля дерева, що там росте. Прошу вжити необхідних заходів задля уникнення ДТП на цій ділянці", - йдеться у повідомленні.
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Про це на платформі "Відкрите місто" повідомила Ірина Кашуба.
"Прошу встановити дорожній знак 5.29 Тупик на перехресті вулиць Потапова та Сверстюка у напрямку по вул. Сверстюка. Оскільки вулиця закінчується тупиком, а досить велика кількість гостей на мешканців міста про це не поінформовані і їздять"туди сюди" втрачаючи час та створюючи аварійно-небезпечні ситуації. Також звертаю Вашу увагу, що дорожній знак 2.1 Дати дорогу, що розміщено поруч кафе-бар "Майдан" дуже погано видно через гілля дерева, що там росте. Прошу вжити необхідних заходів задля уникнення ДТП на цій ділянці", - йдеться у повідомленні.
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