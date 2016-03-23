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Виклик поліції однією кнопкою: на Волині запустили унікальний мобільний додаток

Виклик поліції однією кнопкою: на Волині запустили унікальний мобільний додаток
На Волині запрацює мобільний додаток «My Pol».

Про це сьогодні у Головному управлінні Національної поліції у Волинській області повідомив автор і керівник проекту «My Pol» Дмитро Подворчанський, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

Цей мобільний додаток уже використовують поліція та жителі трьох областей України – Чернівецької, Івано-Франківської та Миколаївської.

Волинська область стане четвертим регіоном, де запрацює мобільний додаток «My Pol».

Як розповів автор і розробник мобільного додатку, метою створення та впровадження цього інструменту є два основних критерії – не нашкодити поліції та ліпше, швидше й достовірно доставити інформацію від людей до поліції.

Після запуску додатку волиняни зможуть викликати поліцію однією кнопкою смартфону.

Виклик поліції однією кнопкою: на Волині запустили унікальний мобільний додаток

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Теги: поліція, виклик
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