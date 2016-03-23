Виклик поліції однією кнопкою: на Волині запустили унікальний мобільний додаток
Сьогодні, 17:59
На Волині запрацює мобільний додаток «My Pol».
Про це сьогодні у Головному управлінні Національної поліції у Волинській області повідомив автор і керівник проекту «My Pol» Дмитро Подворчанський, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Цей мобільний додаток уже використовують поліція та жителі трьох областей України – Чернівецької, Івано-Франківської та Миколаївської.
Волинська область стане четвертим регіоном, де запрацює мобільний додаток «My Pol».
Як розповів автор і розробник мобільного додатку, метою створення та впровадження цього інструменту є два основних критерії – не нашкодити поліції та ліпше, швидше й достовірно доставити інформацію від людей до поліції.
Після запуску додатку волиняни зможуть викликати поліцію однією кнопкою смартфону.
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Про це сьогодні у Головному управлінні Національної поліції у Волинській області повідомив автор і керівник проекту «My Pol» Дмитро Подворчанський, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Цей мобільний додаток уже використовують поліція та жителі трьох областей України – Чернівецької, Івано-Франківської та Миколаївської.
Волинська область стане четвертим регіоном, де запрацює мобільний додаток «My Pol».
Як розповів автор і розробник мобільного додатку, метою створення та впровадження цього інструменту є два основних критерії – не нашкодити поліції та ліпше, швидше й достовірно доставити інформацію від людей до поліції.
Після запуску додатку волиняни зможуть викликати поліцію однією кнопкою смартфону.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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