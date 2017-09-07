Боєць з Волині, який постраждав в аварії, потребує негайної допомоги
Сьогодні, 18:49
Потрібна термінова допомога учаснику АТО з Ковеля Дмитру Голярчуку.
Про це у Facebook повідомила волонтер Наталія Попова.
Всеукраïнська спiлка учасникiв бойових дiй «Побратими Украïни» з міста Ковеля просить небайдужих допомогти побратиму, учаснику АТО Дмитру Голярчуку, який служив в 101 окремiй бригадi.
Бійцю треба зібрати 20 000 гривень на пластину, щоб закриту частину черепа під час операцiі.
"Хлопці пишуть, що в липні з 23-річним Дімою сталася трагедія : «Наш побратим Голярчук, рухаючись ввечерi з роботи був збитий на пішохідному переході і отримав тяжкі ушкодження черепа. Людина, яка скоïла ДТП та наізд на пішохода, нiякоï допомоги постраждалому не надає, в лікарні не з`являється ... Слiдство ще триває і ми зробимо ВСЕ, щоб правосуддя все розставило на свої місця! За місяць лікування в лікарні кошти сім’ї і зібрані друзями після трагедії швидко скінчилися... А попереду знову операція на черепі... Тож, просимо не лишати Дмитра сам на сам з бідою і допомогти грошима на придбання пластини... Кошти бійцю потрiбнi термiново!!!!», - йдеться у дописі.
Номер картки у ПриватБанку: 5168 7573 6830 7619 Голярчук Д.М.
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Про це у Facebook повідомила волонтер Наталія Попова.
Всеукраïнська спiлка учасникiв бойових дiй «Побратими Украïни» з міста Ковеля просить небайдужих допомогти побратиму, учаснику АТО Дмитру Голярчуку, який служив в 101 окремiй бригадi.
Бійцю треба зібрати 20 000 гривень на пластину, щоб закриту частину черепа під час операцiі.
"Хлопці пишуть, що в липні з 23-річним Дімою сталася трагедія : «Наш побратим Голярчук, рухаючись ввечерi з роботи був збитий на пішохідному переході і отримав тяжкі ушкодження черепа. Людина, яка скоïла ДТП та наізд на пішохода, нiякоï допомоги постраждалому не надає, в лікарні не з`являється ... Слiдство ще триває і ми зробимо ВСЕ, щоб правосуддя все розставило на свої місця! За місяць лікування в лікарні кошти сім’ї і зібрані друзями після трагедії швидко скінчилися... А попереду знову операція на черепі... Тож, просимо не лишати Дмитра сам на сам з бідою і допомогти грошима на придбання пластини... Кошти бійцю потрiбнi термiново!!!!», - йдеться у дописі.
Номер картки у ПриватБанку: 5168 7573 6830 7619 Голярчук Д.М.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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