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Школяр 8 разів штрикнув ножицями вчительку

Школяр 8 разів штрикнув ножицями вчительку
У Києві 8-класник школи №94 8 разів ударив ножицями вчительку.

Причиною агресії стала негативна оцінка, яку отримав школяр, - повідомляє gazeta.ua.

Постраждала - Людмила Павлівна Кохно, вчитель інформатики. Вона тривалий час працює в цій школі.

Інформацію підтвердили в столичній поліції. На місці подій проводять слідчі дії.

У школі ситуацію поки що не коментують. Кажуть, директор навчального закладу спілкується з правоохоронцями.

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Теги: кримінал, Київ, школа, освіта
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