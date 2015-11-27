Школяр 8 разів штрикнув ножицями вчительку
Сьогодні, 18:35
У Києві 8-класник школи №94 8 разів ударив ножицями вчительку.
Причиною агресії стала негативна оцінка, яку отримав школяр, - повідомляє gazeta.ua.
Постраждала - Людмила Павлівна Кохно, вчитель інформатики. Вона тривалий час працює в цій школі.
Інформацію підтвердили в столичній поліції. На місці подій проводять слідчі дії.
У школі ситуацію поки що не коментують. Кажуть, директор навчального закладу спілкується з правоохоронцями.
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Причиною агресії стала негативна оцінка, яку отримав школяр, - повідомляє gazeta.ua.
Постраждала - Людмила Павлівна Кохно, вчитель інформатики. Вона тривалий час працює в цій школі.
Інформацію підтвердили в столичній поліції. На місці подій проводять слідчі дії.
У школі ситуацію поки що не коментують. Кажуть, директор навчального закладу спілкується з правоохоронцями.
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