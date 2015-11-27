Школяр 8 разів штрикнув ножицями вчительку





Причиною агресії стала негативна оцінка, яку отримав школяр, - повідомляє



Постраждала - Людмила Павлівна Кохно, вчитель інформатики. Вона тривалий час працює в цій школі.



Інформацію підтвердили в столичній поліції. На місці подій проводять слідчі дії.



У школі ситуацію поки що не коментують. Кажуть, директор навчального закладу спілкується з правоохоронцями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві 8-класник школи №94 8 разів ударив ножицями вчительку.Причиною агресії стала негативна оцінка, яку отримав школяр, - повідомляє gazeta.ua Постраждала -, вчитель інформатики. Вона тривалий час працює в цій школі.Інформацію підтвердили в столичній поліції. На місці подій проводять слідчі дії.У школі ситуацію поки що не коментують. Кажуть, директор навчального закладу спілкується з правоохоронцями.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію