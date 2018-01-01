Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 11 вересня
Сьогодні, 20:00
У вівторок у Волинській області очікується мінлива хмарність.
У Луцьку, Світязі, Ковелі, Маневичах, Володимирі-Волинському, Любешові — без опадів за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі близько +11…+13 градусів, удень – +22…+23.
Вітер західний, південно-західний, північно-західний і північний, 1-4 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, опадів не передбачається.
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У Луцьку, Світязі, Ковелі, Маневичах, Володимирі-Волинському, Любешові — без опадів за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі близько +11…+13 градусів, удень – +22…+23.
Вітер західний, південно-західний, північно-західний і північний, 1-4 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, опадів не передбачається.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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