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В Україні збільшили термін осіннього призову

В Україні збільшили термін осіннього призову
Президент України Петро Порошенко збільшив термін осіннього призову на військову службу до трьох місяців.

Про це йдеться в указі Президента №274/2018 від 10 вересня 2018 року, - пише ТСН

Згідно з документом, термін осіннього призову у 2018 році збільшили з двох до трьох місяців. На строкову військову службу українців цьогоріч призиватимуть від початку жовтня до кінця грудня.

Нагадаємо, що в червні прикликали 500 офіцерів запасу віком до 43 років. Всі вони закінчили кафедри військової підготовки, мають вищу освіту не нижче бакалавра та раніше не проходили військову службу.

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Теги: армія, призов, Петро Порошенко
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