В України збільшили термін осіннього призову

Петро Порошенко збільшив термін осіннього призову на військову службу до трьох місяців.



Про це йдеться в указі Президента №274/2018 від 10 вересня 2018 року, - пише



Згідно з документом, термін осіннього призову у 2018 році збільшили з двох до трьох місяців. На строкову військову службу українців цьогоріч призиватимуть від початку жовтня до кінця грудня.



Нагадаємо, що в червні прикликали 500 офіцерів запасу віком до 43 років. Всі вони закінчили кафедри військової підготовки, мають вищу освіту не нижче бакалавра та раніше не проходили військову службу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Українизбільшив термін осіннього призову на військову службу до трьох місяців.Про це йдеться в указі Президента №274/2018 від 10 вересня 2018 року, - пише ТСН Згідно з документом, термін осіннього призову у 2018 році збільшили з двох до трьох місяців. На строкову військову службу українців цьогоріч призиватимуть від початку жовтня до кінця грудня.Нагадаємо, що в червні прикликали 500 офіцерів запасу віком до 43 років. Всі вони закінчили кафедри військової підготовки, мають вищу освіту не нижче бакалавра та раніше не проходили військову службу.

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