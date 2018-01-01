Волинські медики – у десятці кращих бригад екстреної медичної допомоги. ФОТО





Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.



"Наша команда в черговий раз підтвердила свій професіоналізм на Чемпіонаті бригад ЕМД у місті Комарно (Словаччина). На змаганнях Україну представляли 2 команди: Волинь та Тернопільщина. З 22 команд-учасниць волинська бригада ЕМД зайняла 9 місце", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волиняни посіли 9 місце з 22-ох команд зі всього світу.Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф."Наша команда в черговий раз підтвердила свій професіоналізм на Чемпіонаті бригад ЕМД у місті Комарно (Словаччина). На змаганнях Україну представляли 2 команди: Волинь та Тернопільщина. З 22 команд-учасниць волинська бригада ЕМД зайняла 9 місце", - йдеться у повідомленні.

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