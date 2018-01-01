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Волинські медики – у десятці кращих бригад екстреної медичної допомоги. ФОТО

Волинські медики – у десятці кращих бригад екстреної медичної допомоги. ФОТО
Волиняни посіли 9 місце з 22-ох команд зі всього світу.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

"Наша команда в черговий раз підтвердила свій професіоналізм на Чемпіонаті бригад ЕМД у місті Комарно (Словаччина). На змаганнях Україну представляли 2 команди: Волинь та Тернопільщина. З 22 команд-учасниць волинська бригада ЕМД зайняла 9 місце", - йдеться у повідомленні.

Волинські медики – у десятці кращих бригад екстреної медичної допомоги. ФОТО
Волинські медики – у десятці кращих бригад екстреної медичної допомоги. ФОТО
Волинські медики – у десятці кращих бригад екстреної медичної допомоги. ФОТО
Волинські медики – у десятці кращих бригад екстреної медичної допомоги. ФОТО
Волинські медики – у десятці кращих бригад екстреної медичної допомоги. ФОТО
Волинські медики – у десятці кращих бригад екстреної медичної допомоги. ФОТО
Волинські медики – у десятці кращих бригад екстреної медичної допомоги. ФОТО

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Теги: медицина, змагання
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