Волинські медики – у десятці кращих бригад екстреної медичної допомоги. ФОТО
Сьогодні, 19:45
Волиняни посіли 9 місце з 22-ох команд зі всього світу.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
"Наша команда в черговий раз підтвердила свій професіоналізм на Чемпіонаті бригад ЕМД у місті Комарно (Словаччина). На змаганнях Україну представляли 2 команди: Волинь та Тернопільщина. З 22 команд-учасниць волинська бригада ЕМД зайняла 9 місце", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
"Наша команда в черговий раз підтвердила свій професіоналізм на Чемпіонаті бригад ЕМД у місті Комарно (Словаччина). На змаганнях Україну представляли 2 команди: Волинь та Тернопільщина. З 22 команд-учасниць волинська бригада ЕМД зайняла 9 місце", - йдеться у повідомленні.
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