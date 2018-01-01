Як починався луцький дім із химерами. Унікальне ФОТО

У мережі з’явилося унікальне фото із місця, де нині розташована легендарна майстерня скульпторав Луцьку.Світлину опублікував у Facebook луцький фотограф«Микола Головань і його майстерня - це вже легенда нашого міста. А як все починалось, то навряд хто пам’ятає, я вже не говорю про знімки. А до цього долучились не менші, тепер незаслужено призабуті, легендарні постаті Луцька такі, як Ростислав Метельницький - геніальний архітектор, художник і один з організаторів історико-культурного заповідника міста Луцька. Слайд, який ніколи не публікувався - Микола Головань і, а дім з химерами іще у білих цеглинках! Просто неймовірно! (70-ті, останній знімок - кінець ХХ ст.)», - йдеться у підписі до фото.