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Як починався луцький дім із химерами. Унікальне ФОТО

Як починався луцький дім із химерами. Унікальне ФОТО
У мережі з’явилося унікальне фото із місця, де нині розташована легендарна майстерня скульптора Миколи Голованя в Луцьку.

Світлину опублікував у Facebook луцький фотограф Віктор Чухрай.

«Микола Головань і його майстерня - це вже легенда нашого міста. А як все починалось, то навряд хто пам’ятає, я вже не говорю про знімки. А до цього долучились не менші, тепер незаслужено призабуті, легендарні постаті Луцька такі, як Ростислав Метельницький - геніальний архітектор, художник і один з організаторів історико-культурного заповідника міста Луцька. Слайд, який ніколи не публікувався - Микола Головань і Ростислав Метельницький, а дім з химерами іще у білих цеглинках! Просто неймовірно! (70-ті, останній знімок - кінець ХХ ст.)», - йдеться у підписі до фото.

Як починався луцький дім із химерами. Унікальне ФОТО
Як починався луцький дім із химерами. Унікальне ФОТО
Як починався луцький дім із химерами. Унікальне ФОТО


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Теги: цікаво, Луцьк
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