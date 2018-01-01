вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку створять контактний зоопарк

У Луцьку створять контактний зоопарк
Наступного року в Луцьку планують створити так званий «контактний зоопарк». Такі заклади набирають дедалі більшої популярності.

Про це у Facebook повідомила директор Луцького зоопарку Людмила Денисенко.

Денисенко подякую за розуміння усім, хто поважає правила зоопарк, а саме заборону годування тварин.

«По загибелях тварин (до заборони годівлі) на першому місці було неконтрольоване годування бозна чим (навіть хлібом). Нещодавно у польському зоопарку померла жирафа від такого годування… Декілька днів тому відвідали зоопарк у Білгороді – ніхто нікого не годує(окрім працівників зоопарку)», - зазначила Денисенко.

Вона також повідомила, що наступного року в Луцьку планують створити контактний зоопарк.

У Луцьку створять контактний зоопарк


Довідково:

Контактний зоопарк – це заклад для утримання тварин, які не становлять прямої небезпеки для людини.

У контактному зоопарку людина може погладити та погодувати тварину. Контактні зоопарки популярні серед дітей.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: зоопарк, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомо, де луцький ресторатор Роман Хорзов відкриє «MOJO»
Танці під дощем та ангели на мурах: чим дивувала гостей «Ніч у Луцькому замку». ФОТО
«Вночі вибивають дамбу молотами»: розповіли, чому всихає озеро поблизу Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Журналіст показав трасу на Волині, яка нагадує тунель кохання
Сьогодні, 22:22
У Луцьку створять контактний зоопарк
Сьогодні, 21:54
Як починався луцький дім із химерами. Унікальне ФОТО
Сьогодні, 21:41
Красю загрожує 3 роки обмеження волі, - ЗМІ
Сьогодні, 21:29
На весілля на Волині завітав Арсен Мірзоян. ФОТО
Сьогодні, 21:12
Схожі новини
У Луцькому зоопарку рятують рідкісного птаха. ВІДЕО У Луцькому зоопарку рятують рідкісного птаха. ВІДЕО
04 вересень, 05:54
У Луцькому зоопарку – нова пара закоханих пухнастиків У Луцькому зоопарку – нова пара закоханих пухнастиків
13 липень, 11:28
Яскраві ара та милі носухи: літній день у луцькому зоопарку. ФОТО Яскраві ара та милі носухи: літній день у луцькому зоопарку. ФОТО
06 липень, 20:29
Клубочок щастя: у Луцькому зоопарку народилось тигреня. ФОТО Клубочок щастя: у Луцькому зоопарку народилось тигреня. ФОТО
27 червень, 16:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Журналіст показав трасу на Волині, яка нагадує тунель кохання
Сьогодні, 22:22
 0
У Луцьку створять контактний зоопарк
Сьогодні, 21:54
 0
Як починався луцький дім із химерами. Унікальне ФОТО
Сьогодні, 21:41
 0
Красю загрожує 3 роки обмеження волі, - ЗМІ
Сьогодні, 21:29
 0
На весілля на Волині завітав Арсен Мірзоян. ФОТО
Сьогодні, 21:12
 0
Медіа
відео
1/8