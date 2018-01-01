У Луцьку створять контактний зоопарк

Наступного року в Луцьку планують створити так званий «контактний зоопарк». Такі заклади набирають дедалі більшої популярності.Про це у Facebook повідомила директор Луцького зоопаркуДенисенко подякую за розуміння усім, хто поважає правила зоопарк, а саме заборону годування тварин.«По загибелях тварин (до заборони годівлі) на першому місці було неконтрольоване годування бозна чим (навіть хлібом). Нещодавно у польському зоопарку померла жирафа від такого годування… Декілька днів тому відвідали зоопарк у Білгороді – ніхто нікого не годує(окрім працівників зоопарку)», - зазначила Денисенко.Вона також повідомила, що наступного року в Луцьку планують створити контактний зоопарк.Контактний зоопарк – це заклад для утримання тварин, які не становлять прямої небезпеки для людини.У контактному зоопарку людина може погладити та погодувати тварину. Контактні зоопарки популярні серед дітей.