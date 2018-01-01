У Луцьку створять контактний зоопарк
Сьогодні, 21:54
Наступного року в Луцьку планують створити так званий «контактний зоопарк». Такі заклади набирають дедалі більшої популярності.
Про це у Facebook повідомила директор Луцького зоопарку Людмила Денисенко.
Денисенко подякую за розуміння усім, хто поважає правила зоопарк, а саме заборону годування тварин.
«По загибелях тварин (до заборони годівлі) на першому місці було неконтрольоване годування бозна чим (навіть хлібом). Нещодавно у польському зоопарку померла жирафа від такого годування… Декілька днів тому відвідали зоопарк у Білгороді – ніхто нікого не годує(окрім працівників зоопарку)», - зазначила Денисенко.
Вона також повідомила, що наступного року в Луцьку планують створити контактний зоопарк.
Довідково:
Контактний зоопарк – це заклад для утримання тварин, які не становлять прямої небезпеки для людини.
У контактному зоопарку людина може погладити та погодувати тварину. Контактні зоопарки популярні серед дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у Facebook повідомила директор Луцького зоопарку Людмила Денисенко.
Денисенко подякую за розуміння усім, хто поважає правила зоопарк, а саме заборону годування тварин.
«По загибелях тварин (до заборони годівлі) на першому місці було неконтрольоване годування бозна чим (навіть хлібом). Нещодавно у польському зоопарку померла жирафа від такого годування… Декілька днів тому відвідали зоопарк у Білгороді – ніхто нікого не годує(окрім працівників зоопарку)», - зазначила Денисенко.
Вона також повідомила, що наступного року в Луцьку планують створити контактний зоопарк.
Довідково:
Контактний зоопарк – це заклад для утримання тварин, які не становлять прямої небезпеки для людини.
У контактному зоопарку людина може погладити та погодувати тварину. Контактні зоопарки популярні серед дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Журналіст показав трасу на Волині, яка нагадує тунель кохання
Сьогодні, 22:22
У Луцьку створять контактний зоопарк
Сьогодні, 21:54
Як починався луцький дім із химерами. Унікальне ФОТО
Сьогодні, 21:41
Красю загрожує 3 роки обмеження волі, - ЗМІ
Сьогодні, 21:29
На весілля на Волині завітав Арсен Мірзоян. ФОТО
Сьогодні, 21:12