Журналіст показав трасу на Волині, яка нагадує тунель кохання

Узбіччя дороги з Луцька до райцентру Демидівка на Рівненщині місцями настільки заросли зеленню, що траса стала нагадувати відомий тунель кохання.Про це у соціальній мережі Facebook написав журналіст«Знайшов ще одну дорогу, яка давненько уже не бачила поблизу себе дорожників. Її звісно не порівняти із бездоріжжям на межі Волині і Львівщини, та все ж», - зазначив Горбач.Мова про дорогу Т0303 (Луцьк-Демидівка).«Мабуть я і не писав би про неї, (хоча ця дорога одна з чотирьох головних, які сполучають Волинську і Рівненські області), однак вона сполучає Луцьк не лише з райцентром Демидівкою, але і з курортним селом Хрінники на березі Хрінницького водосховища», - пише журналіст.Він зазначив, що тут розташовано чимало баз відпочинку, досить гарна природа і велика водойма. Останнім часом Хрінники стали популярним місцем відпочинку саме волинян і лучан, хоча й село в Рівненській області (35 км від Луцька, 80 км від Рівного).«І Хрінники могли б добряче розвиватися і збирати щороку все більше і більше відпочивальників, будувати нові бази (до речі луцькі бізнесмени вже освоюють береги Хрінників), тим більше, що зовсім поруч розташоване і відоме на всю країну Берестечко з національним історико-меморіальним комплексом.Але дорога, яку побачать туристи не справить на них хороших вражень. Якщо перші 15 кілометрів від Луцька ще більш-менш, то решта шляху місцями просто жахає. І справа не лише в дорожньому покритті, а й загалом в недоглянутості автошляху – дорожні знаки і розмітка занедбані, або ж їх немає взагалі, навколишня зелень буяє по повній, місцями аж затуляючи проїжджу частину (хоча місцями зелень навіть нагадує Тунель кохання на Рівненщині))», - йдеться в дописі.